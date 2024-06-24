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奇蹟呢？彰化小姊妹呼吸器維生已124天 網友爭論是否「放手」

轉至漢銘基督教醫院的陳家妹妹已臥床長達124天，昏迷指數始終只有3，仍需靠呼吸器維生，醫護每天為她按摩復健。（彰化基督教醫院提供）

轉至漢銘基督教醫院的陳家妹妹已臥床長達124天，昏迷指數始終只有3，仍需靠呼吸器維生，醫護每天為她按摩復健。（彰化基督教醫院提供）

2024/06/24 09:03

〔記者湯世名／彰化報導〕需要奇蹟！彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍命危至今天（24日）已長達124天，2人昏迷指數3處於命危階段，仍都需要靠呼吸器維持生命，持續與死神拔河，由於長期臥床肌肉也出現萎縮；網友對此熱議，有網友認為這樣拖下去對姊妹倆都是折磨，「放過她們吧」；但也有人認為，只要活著就有醒來的機會，不要放棄希望就會有奇蹟出現。

彰化基督教醫院指出，已轉院到漢銘基督教醫院治療的陳家妹妹，從入院至今124天來，昏迷指數始終是3，從未張眼醒過來；由於無法自主呼吸，因此都是靠呼吸器維持生命；也由於臥床長達124天，四肢肌肉出現萎縮，醫護人員每天都要為妹妹翻身、按摩與針灸，每過1小時就要抽痰，1天下來抽痰高達20多次；他們從未放棄，希望能出現奇蹟，讓妹妹病況能好轉康復。

彰化秀傳醫院則表示，在該院治療的陳家姊姊，昏迷指數一度從3回升到11，不過後來又降為3，至今仍需靠呼吸器維生，需要定時抽痰；他們也是每天為姊姊按摩、翻身與針灸，讓四肢肌肉萎縮情形不要惡化；姊姊在加護病房搶救已124天，醫護人員每天都要監控其狀況，希望能有奇蹟出現。

不過姊妹倆臥床上百天病情始終無起色，有網友對此議論紛紛，有人指出，姊妹倆的黃金治療期已過，臥床長達上百天，是否應該思考「放手讓她們離開」？也有網友認為，他們雖然也很希望出現奇蹟，但「放過她們吧」，這樣對她們只是折磨；不過也有持不同意見的網友說，只要活著就有希望，雖然姊妹倆至今未醒，但以今日醫療技術進步，姊妹倆強韌的生命力，還是有機會甦醒過來，不應放棄希望。

在秀傳醫院的陳家姊姊已臥床長達124天，目前昏迷指數3，醫院不放棄希望持續復健治療。（資料照）

在秀傳醫院的陳家姊姊已臥床長達124天，目前昏迷指數3，醫院不放棄希望持續復健治療。（資料照）

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