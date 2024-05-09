集氣！彰化車禍小姊姊再陷昏迷命危 妹妹病情曝光

妹妹在彰基救治78天後，明天將轉到漢銘基督教醫院繼續治療，醫院兌現承諾，免費替妹妹提供治療。（醫院提供）

2024/05/09 19:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟2月22日，過馬路遭無照開車男撞傷，10歲姊姊和8歲妹妹在醫院救治了78天，情況仍不太樂觀，昏迷指數仍在3，有生命危險。

姊姊被收治在彰化秀傳醫院、妹妹則由彰基醫院治療，兩人到院前都沒有呼吸、心跳，經過搶救雖然恢復過來，但昏迷指數3，陷入重度昏迷，沒有意識。

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在秀傳的姊姊接受幹細胞治療、中醫針灸和西醫復健等多項療法後，昏迷指數從3提升到11，頭部及四肢仍無法自主活動，一度傳出她能看電視，也能跟醫護人員眨眼還會微笑，沒想到5月1日因急性腦積水，昏迷指數再降回到3。院方為她實施腦部引流手術，再度施打幹細胞第4劑，仍陷重度昏迷，有生命危險，目前院方先為她實施症狀治療。

在彰基的妹妹，醫院以實證醫學方式持續評估並調整治療方案，並未使用幹細胞療法，搶救至今，妹妹目前生命徵象穩定，昏迷指數一直維持在3分，沒有更好的進步。

彰基指出，根據衛生福利部的規範，目前尚未核准對腦傷患者使用幹細胞治療的政策，原因主要在於實證醫學上無法證實有其療效。

彰基說，妹妹氣切使用呼吸器，但不用升壓器，部分緊急維生器材已經取下，目前靠口服藥，明天（10日）將轉到漢銘基督教醫院繼續治療，醫院兌現承諾，免費替妹妹提供治療，家屬及醫院仍未放棄搶救，希望各界為妹妹集氣，盼奇蹟降臨。

姊姊昏迷指數一度由3拉升到11，不料，5月1日突因急性水腦症陷入昏迷，昏迷指數再降回3，病情急轉直下。（醫院提供）

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