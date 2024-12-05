薄瓜瓜高調發長文為父母抱屈 稱「薄習兩家不曾有過節」

薄瓜瓜（左）與其父薄熙來（右）。（路透資料照）

2024/12/05 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前來台低調成婚，今（5）日卻一改常態，首度在社群媒體高調發布逾2000字長文，不僅談論父親及母親的情況，更明確指出「薄習兩家不曾有過節」。

薄瓜瓜稍早在社群平台「X」發文，首先駁斥當年關於自己開法拉利、被英國牛津大學退學及薄家擁有鉅額海外資產等傳聞，並詳細談論父親薄熙來的三大過失，以及母親谷開來涉及的謀殺案件。

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薄瓜瓜提到，薄熙來的三大過失包括：其一，溝通不足。他表示薄熙來過於專注經濟和民生工作，忽略人際溝通的重要性，導致人際關係緊張，影響和諧穩定的局面。其二，「唱紅」運動管理不當。薄熙來原本提倡歌唱讚揚中國共產黨的「紅色歌曲」，最終演變成一場席捲全市的運動，與家族痛恨文革的立場背道而馳。其三，「打黑」用人失察。他批評前重慶副市長王立軍濫用職權，甚至趁谷開來身體虛弱時以藥物控制她，最終爆發美使館事件。

對於谷開來涉及謀殺的指控，薄瓜瓜堅稱母親沒有殺人動機，「作為兒子，憑媽媽的高雅和智慧，我不相信她會淪落到謀殺。作為當事人，我看不到殺人動機，海伍德與我家毫無瓜葛，僅為普通朋友。...作為律師，我看證據不足，又有哪個律師對此事看到證據充足？」

此外，他也強調自己沒有政治野心，並回應外界對於薄家與習家關係的猜測，「薄習兩家不曾有過節，上輩過世，爺爺曾贈祭文『爐火純青…』。我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自報奮勇，瞎揣摩上級心思。」

最後他補充，「以上簡略幾點，大家信不信隨意，以後再慢慢說。一個沒有敵人的人，是不會有朋友的。但憑我父母一生所受之屈，名聲掃地，又何足掛齒？我毛病雖多，但腰板是直的。不管我們相距多遠，他們照樣是我最崇拜，最親近的人。瓜瓜」

薄瓜瓜在社群平台「X」發出2000字長文，高調談論政治、家庭及個人等議題。（擷取自@BoKuangyi/X）

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