南韓戒嚴掀風暴 美副國務卿坎貝爾：尹錫悅「嚴重誤判」

美副國務卿坎貝爾罕見嚴詞痛批尹錫悅「嚴重誤判」，強調宣布戒嚴「問題嚴重且不合法的」。（美聯社）

2024/12/05 12:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，引發國際譁然，在國會全票通過反對下，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，美方表示，事先未獲得南韓政府通知戒嚴，副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）罕見嚴詞痛批尹錫悅「嚴重誤判」，強調宣布戒嚴「問題嚴重且不合法的」。

據《路透》報導，美副國務卿坎貝爾4日出席非營利智庫「阿斯彭研究所」（Aspen Institute）組織的一場安全論壇活動，針對南韓閃電戒嚴一事，坎貝爾指出，韓國所發生的事情「極其難以預測，（先前認為）也不太可能發生」。

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坎貝爾直言：「我認為尹總統的判斷嚴重錯誤，而且我認為之前戒嚴經歷的記憶在南韓產生了深刻的負面共鳴。」坎貝爾表示，儘管南韓政治分化嚴重，但朝野兩大黨都認為這一舉措「存在嚴重問題」，這足以證明韓國「民主」的力量，令人感到欣慰。

這是一個強而有力的象徵，顯示人們準備站出來，明確表示這是一個極不合法的程序，並將遭到人民的反對。坎貝爾分析，未來幾個月，南韓將「處於一個充滿挑戰的局面」，不過他重申美國的目標是確保美韓同盟「絕對堅如磐石」。

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