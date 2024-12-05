為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓戒嚴掀風暴 美副國務卿坎貝爾：尹錫悅「嚴重誤判」

    美副國務卿坎貝爾罕見嚴詞痛批尹錫悅「嚴重誤判」，強調宣布戒嚴「問題嚴重且不合法的」。（美聯社）

    美副國務卿坎貝爾罕見嚴詞痛批尹錫悅「嚴重誤判」，強調宣布戒嚴「問題嚴重且不合法的」。（美聯社）

    2024/12/05 12:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，引發國際譁然，在國會全票通過反對下，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，美方表示，事先未獲得南韓政府通知戒嚴，副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）罕見嚴詞痛批尹錫悅「嚴重誤判」，強調宣布戒嚴「問題嚴重且不合法的」。

    據《路透》報導，美副國務卿坎貝爾4日出席非營利智庫「阿斯彭研究所」（Aspen Institute）組織的一場安全論壇活動，針對南韓閃電戒嚴一事，坎貝爾指出，韓國所發生的事情「極其難以預測，（先前認為）也不太可能發生」。

    坎貝爾直言：「我認為尹總統的判斷嚴重錯誤，而且我認為之前戒嚴經歷的記憶在南韓產生了深刻的負面共鳴。」坎貝爾表示，儘管南韓政治分化嚴重，但朝野兩大黨都認為這一舉措「存在嚴重問題」，這足以證明韓國「民主」的力量，令人感到欣慰。

    這是一個強而有力的象徵，顯示人們準備站出來，明確表示這是一個極不合法的程序，並將遭到人民的反對。坎貝爾分析，未來幾個月，南韓將「處於一個充滿挑戰的局面」，不過他重申美國的目標是確保美韓同盟「絕對堅如磐石」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播