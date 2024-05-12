搶救第80天！彰化車禍姊重度昏迷、妹瞳孔放大 家屬簽放棄急救

在秀傳的陳家姊姊日前突然陷入重度昏迷，昏迷指數從11降為3，有生命危險。（資料照）

2024/05/12 18:10

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化伸港鄉陳家姊妹發生車禍至今天已是第80天，在彰基搶救的妹妹昏迷指數始終是3，雙眼瞳孔放大、對光無反應；在秀傳的姊姊則是日前突然陷入重度昏迷，昏迷指數從11降為3，姊妹倆都呈現命危；今天也傳出，家屬已分別針對姊妹倆簽署DNR（放棄急救同意書），不過醫院都強調會全力照護，不會放棄。

彰基與秀傳醫院分別為陳家姊妹的家屬說明2人目前的狀況，要家屬要有心理準備，家屬近日內已分別針對姊妹倆簽署DNR（放棄急救同意書），不過秀傳與彰基都強調，醫院仍會持續給予姊妹倆必要照護。

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因車禍受傷昏迷指數始終為3的伸港陳家妹妹，在彰基總院接受一段時間的積極治療後，5月10日轉至漢銘基督教醫院呼吸照護病房進行後續的照護，家屬同時簽署DNR（放棄急救同意書）。漢基醫院組成醫療團隊，由漢基院長陳志輝聯合院內胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師，來為陳小妹進行聯合評估，給予多方面醫療介入與治療。

陳志輝指出，陳小妹目前昏迷指數為3分，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知，深度昏迷的時間越長，醒來的機會越低，但年輕的孩童，恢復力遠超乎一般想像，因此，他們抱持不放棄的心態，全力照護。在等待病人甦醒過程中，避免長期臥床及使用呼吸器的相關併發症，並加強體質調養及做好甦醒前的復建工作，讓病人一旦甦醒可以保留最佳的體能及功能。

在秀傳醫院搶救的姊姊一度可以睜開雙眼、看卡通，還會微笑，昏迷指數上升到11，讓家屬與醫護都相當振奮，不料日前卻傳出惡化，昏迷指數降為3，又回到最初重度昏迷的狀況。家屬於昨天（11日）簽署DNR（放棄急救同意書），但仍抱持一線希望。

陳家姊妹發生車禍至今天第80天，在彰基搶救的妹妹昏迷指數始終是3，雙眼瞳孔放大、對光無反應。（資料照）

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