彰化車禍重傷姊病情突惡化命危 家屬：醫院要我們有心理準備

彰化車禍重傷姊姊惡化命危，昏迷指數掉到3，醫院要家屬做好心理準備。（民眾提供）

2024/05/09 12:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化車禍重傷姊姊一度甦醒還會笑，前幾天卻突然惡化昏迷，家屬表示，醫院請家人要有心理準備，雖然很難接受，但醫師已全力搶救，變這樣也沒辦法，但都不敢跟阿祖說，就怕阿祖知道會哭個不停！

伸港鄉陳家姊妹發生車禍重傷迄今（9日）已邁入第77天，原本在彰基救治的妹妹昏迷指數都維持3，但在秀傳醫院搶救的姊姊一度可以睜開雙眼、看卡通，還會微笑，昏迷指數上升到11，讓家屬都為之振奮，但前幾天卻傳出病情惡化的消息，讓家人都難過極了。

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家屬表示，秀傳醫院通知說姊姊因為腦部慢慢積水，出現水腦症情況，必須緊急做開腦手術，家人立刻簽同意書，引流180cc。原本可以睜開眼睛的姊姊，昏迷指數掉到3，還有生命危險，病情的轉變之大，真的教人束手無策，醫院也要家屬做好心理準備。

家屬說，對於姊姊病情的轉變，只能瞞著阿祖，因為阿祖年事已高，又身體不好，一旦知道的話，就會一直哭，能瞞多久就瞞多久。至於妹妹部分，從車禍迄今都沒有睜開眼睛，昏迷指數都是3，也不知道還有沒有知覺。

家屬指出，陳家弟弟因為車禍只有輕傷，早就到校上課，放學就由親友接送課輔社團，最後再把弟弟載回家，學校也會進行心理輔導。

陳家阿公表示，將會對肇事者提告，由於肇事老翁是無照駕駛，車子在兒子名下，兒子把車借給無照的爸爸開，應該也要負連帶責任。

彰化車禍造成姊妹重傷命危，家中牆面可以看見歡樂塗鴉痕跡。（民眾提供）

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