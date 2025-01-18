為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普與習近平通話 習稱台灣問題「務必慎重處理」

    川普（右）與習近平（左）週五進行通話，過程中除談論到包括「芬太尼」、TikTok、貿易等問題，也談到台灣問題。據指習近平表示，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。」（路透）

    川普（右）與習近平（左）週五進行通話，過程中除談論到包括「芬太尼」、TikTok、貿易等問題，也談到台灣問題。據指習近平表示，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。」（路透）

    2025/01/18 07:30

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普和中國官方媒體17日證實，中國國家主席習近平與川普於週五通電話。過程中除談論到包括「芬太尼」、TikTok、貿易等問題，也談到台灣。央視、新華社等中國官媒報導，習近平表示，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

    川普與習近平週五進行通話，外界關注川普再次就任美國總統，並承諾將對中國徵收關稅，是否會加劇中美之間的緊張關係。

    中國官媒報導，習近平祝賀川普再次當選美國總統，雙方高度重視彼此互動，都希望中美關系在美國總統新任期有好的開始，願推動中美關系在新的起點上取得更大進展。

    習近平也向川普提到台灣問題，稱台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

    外媒報導提及，川普在去年12月曾對媒體表示，自勝選以來一直與習近平保持溝通，並稱他與中國領導人「關係非常好」。不過針對台灣的部分，當時川普則說他們沒有討論台灣問題，而是討論其他問題。

    外媒報導指出，川普在第一任期內對台灣給予了大力支持，包括對台軍售的部分。不過在去年的競選過程中，川普也曾表示台灣應該向美國支付國防費用。

    針對川習通話，華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家史考特甘迺迪（Scott Kennedy）則表示，雙方在貿易、台灣和其他戰略問題上，要達成任何「大協議」都很困難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播