川普與習近平通話 習稱台灣問題「務必慎重處理」

川普（右）與習近平（左）週五進行通話，過程中除談論到包括「芬太尼」、TikTok、貿易等問題，也談到台灣問題。據指習近平表示，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。」（路透）

2025/01/18 07:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普和中國官方媒體17日證實，中國國家主席習近平與川普於週五通電話。過程中除談論到包括「芬太尼」、TikTok、貿易等問題，也談到台灣。央視、新華社等中國官媒報導，習近平表示，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

川普與習近平週五進行通話，外界關注川普再次就任美國總統，並承諾將對中國徵收關稅，是否會加劇中美之間的緊張關係。

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中國官媒報導，習近平祝賀川普再次當選美國總統，雙方高度重視彼此互動，都希望中美關系在美國總統新任期有好的開始，願推動中美關系在新的起點上取得更大進展。

習近平也向川普提到台灣問題，稱台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

外媒報導提及，川普在去年12月曾對媒體表示，自勝選以來一直與習近平保持溝通，並稱他與中國領導人「關係非常好」。不過針對台灣的部分，當時川普則說他們沒有討論台灣問題，而是討論其他問題。

外媒報導指出，川普在第一任期內對台灣給予了大力支持，包括對台軍售的部分。不過在去年的競選過程中，川普也曾表示台灣應該向美國支付國防費用。

針對川習通話，華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家史考特甘迺迪（Scott Kennedy）則表示，雙方在貿易、台灣和其他戰略問題上，要達成任何「大協議」都很困難。

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