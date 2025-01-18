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    氣溫急凍！川普就職典禮移至室內 絕大多數名持門票者無法參與

    川普就職典禮受到低溫天氣影響，將改至國會大廈室內大廳舉行。（美聯社）

    川普就職典禮受到低溫天氣影響，將改至國會大廈室內大廳舉行。（美聯社）

    2025/01/18 09:28

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普將於20日上任，但受到低溫天氣影響，就職典禮將改至國會大廈室內大廳舉行，由於該處僅能容納700人，因此僅有國會議員、配偶和貴賓可以出席，絕大多數持門票者無法參與。

    《CNN》報導，官員透露，持有就職儀式門票者超過20萬人，但典禮和慶祝遊行全都改至室內，前者在國會大廈大廳進行，後者則在華府的第一資本體育館（Capital One Arena），這處場館可容納2萬餘人，並可觀看典禮直播。

    天氣預報顯示，20日當天華府風寒指數（wind chill）為華氏12度（約攝氏零下11度），1953至2021年美國總統就職典禮平均風寒指數則是華氏31度（約攝氏0度）。

    據了解，川普並非是首個因為氣溫急凍改至室內就職的美國總統，1985年第40任總統雷根（Ronald Reagan），在華氏7度（約攝氏零下14度）低溫下改為在室內宣誓，而且和川普一樣都是發生在第2任期上。

    美國國會大廈大廳正在布置中。（美聯社）

    美國國會大廈大廳正在布置中。（美聯社）

    原本的就職典禮觀眾席。（法新社）

    原本的就職典禮觀眾席。（法新社）

    華府的第一資本體育館可容納2萬餘人，將在此舉行就職慶祝遊行。（法新社）

    華府的第一資本體育館可容納2萬餘人，將在此舉行就職慶祝遊行。（法新社）

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