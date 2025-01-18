台中罷免份數暴衝！罷團曝申請路權遭市府拒絕

民眾在南屯水安宮廣場排隊簽署罷免提議書情形。（記者黃旭磊攝）

2025/01/18 08:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中多區罷免提議書份數暴衝，北屯區公民志工一晚收到超過300份罷免提議，南屯水安宮廣場18日週五晚間排隊數十公尺人龍簽署罷免提議同意書，不過，台中市建設局以「不准申請做為集會」為由，拒絕中四罷免團體申請豐樂公園作為填寫罷免提議書場域，市府強調，使用人行道申請案，優先考量是否會影響行人通行安全。

建設局：考量影響行人通行安全

台中第四選區罷免團體「台中覺醒•展翅廢翔」，以「被盧卡住的台中罷免」為題發文表示，建設局說為了行人安全，要求申請道路路權，有黑手伸進來，但是台灣的民主自由會找到出路，台中中四罷團也會找到方法，緊急申請借用道（封）路，19日地點改到「豐樂公園-向心南路側」人行道旁空地，不會佔用人行道。

請繼續往下閱讀...

「台中覺醒•展翅廢翔」在去年5月成立，是台中最早成立的罷免立委公民社團，過去超過半年以來，志工在文心森林公園等處設攤，協助民眾填寫罷免立委第一階段提議同意書，16日在南屯區豐樂公園申請設攤，市府官員以人行道周遭「不准申請做為集會」，提高申請難度變成「要申請道路」，拒絕核准設攤讓民眾填寫罷免提議書。

公民團體志工何小姐說，就是非常突然，其實，基層警方或建設局都很想要幫忙，原本做事（申請核可路權）非常有效率，可是受制於上層給基層壓力跟指示，所以不能跟以前一樣申請人行道集會。

台中市建設局強調，市府相當重視行人安全，使用人行道申請案優先考量是否會影響行人通行安全，以避免影響行人通行為原則。

公民團體志工說，有黑手伸進來，但是台灣民主自由會找到出路，中四罷團也會找到方法，19日緊急申請借用道（封）路，地點改到「豐樂公園-向心南路側」，志工用自己的慰勞假請假去跑行政流程，不會氣餒，請民眾繼續支援罷免提議案。

罷免團體發文，請民眾繼續支援罷免提議案。（截自「台中覺醒•展翅廢翔」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法