CNN：川普就任後 幾小時內發布限制移民命令

CNN在17日報導指出，美國候任總統川普20日就職後幾小時內，就會發布並啟動一系列限制移民的行政命令。（路透檔案照）

2025/01/18 06:38

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）17日指出，美國候任總統川普即將回鍋重掌白宮的倒數之際，其團隊正如火如荼敲定一系列旨在限制移民的激進行政命令，預計川普20日就職後幾小時內發布並啟動，對目前居住美國境內及在美國、墨西哥邊境尋求庇護的移民，料將產生重大影響。

據報導，川普移民新政包括美國移民暨海關執法局（ICE）將在主要大都會區進行掃蕩，調派更多美軍資源部署在美國南境，對進入美國的資格設立更多限制，並取消現任拜登政府時代的政策。知情人士告訴CNN：「你會看到趕人出境的驅逐飛機、逮捕通報、ICE在庇護所管轄範圍採取行動」，且頭30天和頭100天執法力道「一致」。

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最初階段將特別關注有犯罪背景的無證移民，這些人將在華盛頓特區、丹佛和芝加哥等主要大都市地區符合被驅逐要件，但也可能有其他條件人士遭拘留。

其他初期行動還包括宣布國家緊急狀態、發布公告暫停某些人員進入美國南部邊境，並實施旅行禁令。此外，川普團隊也計畫廢除人道主義假釋計畫，終結古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國民眾前往美國的合法途徑。美國境內目前藉此得以暫時工作和生活的數十萬新移民，命運未卜。

即將出任白宮副幕僚長的米勒16日告訴福斯新聞，「除非邊境得到保護和保衛，否則美國不可能是個安全國家」，並強調所有聯邦相關機構「將被賦予攔截所有違禁品、利用所有財政資源扼殺販毒，並以結束所有非法移民進入美國為主要國家安全單位的任務和使命」。

美國總統大選確定川普勝選後，美國國家廣播公司（NBC）新聞網即獨家引述逾6名知情人士報導，川普打算在就職當天以「史上未見」的速度，實施一系列與競選政見相符的變革，推翻拜登政府過去4年制定的諸多具體政策，並以優先履行其競選時揚言阻止非法移民的核心承諾為首日重點，預計為此火速簽署5項行政命令，相當於他8年前初次入主白宮第一週就全部議題簽署行政命令的總和。

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