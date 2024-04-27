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基隆婦人搭公車 老翁嫌下車動作慢竟將她拖下車

一名婦人下公車時被嫌動作慢，老翁竟將她拖下車。（記者盧賢秀翻攝）

一名婦人下公車時被嫌動作慢，老翁竟將她拖下車。（記者盧賢秀翻攝）

2024/04/27 16:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車循環站日前發生一起傷人案，1位婦女站在公車後門等下車時，老先生嫌她動作慢，竟然把婦人拖下車還踹她一腳，婦人頭與左側身體撞到地面受傷，卻沒有人伸出援手，最後她只好獨自爬起前往派出所報案，婦女家人提醒民眾小心公車上傷人事件，也希望這個社會能多一點善良的人。

公車處長楊華中表示，已將該時段車內及循環站監視器內容送交警方偵辦。

林女說，她的母親（55歲）4月25日搭104線公車，14點10分左右到達二信循環站，他母親中年身材微胖，站在公車後門刷卡處準備下車，一旁突有1名年約6、70歲老人出言挑釁，問她為何不下車故意擋著他，甚至人身攻擊「那麼胖跌倒跌不死」。她媽媽說公車速度快，她不敢走動，還跟老先生說「等公車停穩後讓你先下車」。

林女說，沒想到老人下車後，竟把她媽媽從後門拖下車，害媽媽頭部撞到循環站人行道，整個身體左側撞到地面與公車，老人還回頭補踹她一腳，當時旁邊候車民眾沒人幫她，媽媽最後只能自己爬起來去派出所報警，員警的態度也無關緊要只叫她去驗傷。

林女難過地說，到底為何這個社會如此冷漠？看到傷者受傷不願意攙扶，真今人心疼，如果是你們的媽媽遭遇這種事情，你們會怎麼做？媽媽已去驗傷並提告，希望民眾搭乘公車多留意保護好自己，社會上已經出現非常多隨機傷人事件，再不多加防範 受害者或許就是你的家人。

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