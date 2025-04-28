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    獨家》客製矽膠娃娃「紀念亡妻」 業者不接單原因曝光

    客製化的矽膠娃娃。（記者許國楨攝）

    客製化的矽膠娃娃。（記者許國楨攝）

    2025/04/28 00:54

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    〔記者許國楨／台中報導〕台中市有一間以矽膠娃娃為主題的咖啡館，客層分布司機、軍人、餐廳老闆、業務員等。會訂購客製化娃娃原因，除生理需求、心靈陪伴，也有工作需求（攝影、服裝業）、社交恐懼症及感情受創等原因，宅男仍是最大客群。「跟娃娃互動體驗到一種虛擬，浪漫愛的感覺。」謝先生對著心愛的人形娃娃這麼說。

    有一位志願役軍人不放心把心愛娃娃留在家中，竟偷偷將它藏進車裡帶進軍營，結果被長官發現，尷尬的是，長官也不知道該如何處理，只能睜隻眼閉隻眼，成了茶餘飯後趣聞。也有一位長年奔波貨車司機，因獨自開車南來北往感到孤單，興起了購買娃娃念頭。

    妻子起初無法接受，認為這「有點奇怪」，他特地帶妻子來店裡深聊，最後妻子理解首肯：「與其擔心他變心拈花惹草，不如讓他心情愉快工作。」還有一名富二代宅男，因求愛過程被多個女生打槍覺得感情受創，索性客製化內心深處最喜歡的女生樣子。

    除購買各種名牌包包、鞋子及衣服裝扮，也大方參加娃友族群聚會或遊艇趴。一般人聽起來可能匪夷所思，但宅男認為娃娃不吵不鬧，也不會影響到其他人，怡然自得。

    也曾有客人帶著亡妻照片，希望訂製1比1的矽膠娃娃，填補情感空缺，技術上並非難事，但業者最終婉拒。因為業者很清楚：「如果這麼做，雖能賺這筆錢，但可能會讓他永遠走不出來。」令人感傷，也算是溫柔的堅持。

    客製化的矽膠娃娃。（記者許國楨攝）

    客製化的矽膠娃娃。（記者許國楨攝）

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