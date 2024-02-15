3律師被控詐團報馬仔 高院確定羈押禁見

高院裁定3名律師羈押禁見確定。（資料照）

2024/02/15 20:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署懷疑，6名不同事務所的律師替詐騙集團車手辯護，卻涉向詐團密報職務所獲悉的案件訊息，淪為報馬仔，朝洩密、洗錢、詐欺、組織犯罪條例等罪方向偵辦，訊後認定鄭鴻威、楊雅涵、李明潔3名律師有勾串、滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見獲准，高等法院15日維持確定。另2名律師林聰豪、張作詮分以45萬元、30萬元交保，朱姓律師事證未明，獲請回。

北檢調查，去年逮獲多名詐團車手，從扣案手機中赫見詐團上游清楚掌握在押車手供述、檢方事證、傳喚哪些人，經追查，居中聯絡的竟疑為以鄭鴻威為首的6名車手辯護律師。鄭被控引薦另5名律師給詐團，除替車手辯護，還蒐集被告供述、證詞，由鄭男透過通訊軟體Telegram，把偵查秘密回報詐團首腦。

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北檢認定鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等三名律師供詞避重就輕，有勾串、滅證之虞，向北院聲押禁見。北院表示，鄭鴻威慣用通訊軟體與共犯聯繫，該軟體有收回訊息功能，鄭又與共犯間有大學學長、學妹關係，供述避重就輕，有事實足認有串供或滅證之虞，且收受受任報酬金額甚高，基於比例原則權衡後，諭知羈押，並禁止接見。

北院另考量楊雅涵有串供及滅證之虞，本案可能另有共犯，現今詐欺猖獗，分工角色細密，缺一詐騙集團則無法繼續經營；李明潔與楊雅涵通話紀錄有提到要用可自動回收、刪除訊息的通訊軟體聯繫，足見也有擔心不法行為恐被檢警查緝，而使用該通訊軟體滅證的想法，李另接受鄭指派為車手辯護案件不只一件，尚有查明與車手間的關係，審酌恐危害司法機關查緝詐欺犯罪，亦諭知兩人羈押禁見。

3名律師不服遭羈押禁見，提起抗告。高院合議庭審理後，認北院以鄭鴻威、楊雅涵、李明潔涉犯刑法第132條第3項之洩密、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第2款之羈押事由。

高院指出，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，實不足以確保後續偵查程序順利進行，故有羈押及禁止接見、通信必要，北院裁定羈押禁見，並無違誤或不當，3名律師抗告並無理由，應予駁回，不得再抗告。本案合議庭成員為審判長兼受命法官林柏泓、陪席法官張紹省、葉乃瑋。

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