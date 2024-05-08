為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

情侶檔雙載有說有笑 台南警秒喊無線電：需要支援⋯⋯原因曝

張姓越南籍男子與翠姓女友，雙載騎車有說有笑，巡佐林鈺齊卻查出是非法移工。（民眾提供）

張姓越南籍男子與翠姓女友，雙載騎車有說有笑，巡佐林鈺齊卻查出是非法移工。（民眾提供）

2024/05/08 23:24

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局巡佐林鈺齊昨巡邏，發現越南籍張姓男子載翠姓女友，神情愜意像是出來玩，適逢下班時間，通常移工不會錯過加班機會，林員因此覺得可疑，立刻攔車並喊無線電求支援，一查兩人果真是非法移工，張男還感謝警方稱，還好一次被逮到，否則留一人在台灣也不放心。

台南市警五分局立人派出所的巡佐林鈺齊，昨天下午5點多發現張男載著翠女，兩人在停紅燈時有說有笑，但是他們的穿著、打扮像是移工，但林員認為疑點很多。原來，林員曾在安南區警三分局服務，對移工的生活作息很了解，移工上班日如果沒加班，下班時間大會回宿舍，很少會在市區出沒。

於是林員騎車跟在張男後方，直到他違規後上前盤查，果然被他猜中，張男與翠女是逾期停留的越南人，他們逾期後靠四處打臨工維生，但一開始張男狡辯沒帶證件，說要請朋友幫忙帶證件，等警方請來翻譯後，這對情侶才老實交待，原來他們在2018年以觀光身分入境，已經逾期快5年。

張男說，雖然他們曾到移民署自首，卻因為疫情關係各國邊境封鎖，只好繼續在台過生活，沒想到一待就快5年，這段逃命鴛鴦的生活也不好過，常常為了錢煩惱，這次卻因為交通違規被警方逮到，張男自稱鬆了一口氣，訊後移送移民專勤隊後續收容遣返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
移工藏身建築工地、夜市非法打工 移民署突襲查獲30人
2022/11/18 10:47

移工藏身建築工地、夜市非法打工 移民署突襲查獲30人
非法女移工買麥當勞「出事」了！同住15人統統被逮
2022/06/24 11:28

非法女移工買麥當勞「出事」了！同住15人統統被逮

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
大梨山面臨20年來最嚴重缺工 非法移工日薪喊價2000元
2022/08/13 18:05

大梨山面臨20年來最嚴重缺工 非法移工日薪喊價2000元
宜蘭地下漁貨工廠被檢舉 查獲12名非法移工
2022/11/04 09:17

宜蘭地下漁貨工廠被檢舉 查獲12名非法移工

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
惡質！3年詐移工5000萬 新北破最大非法移工仲介集團
2022/07/13 15:34

惡質！3年詐移工5000萬 新北破最大非法移工仲介集團
「為何我才800！」非法移工做建案被逮 聊起日薪起內鬨
2022/07/01 13:03

「為何我才800！」非法移工做建案被逮 聊起日薪起內鬨
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播