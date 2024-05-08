情侶檔雙載有說有笑 台南警秒喊無線電：需要支援⋯⋯原因曝

張姓越南籍男子與翠姓女友，雙載騎車有說有笑，巡佐林鈺齊卻查出是非法移工。（民眾提供）

2024/05/08 23:24

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局巡佐林鈺齊昨巡邏，發現越南籍張姓男子載翠姓女友，神情愜意像是出來玩，適逢下班時間，通常移工不會錯過加班機會，林員因此覺得可疑，立刻攔車並喊無線電求支援，一查兩人果真是非法移工，張男還感謝警方稱，還好一次被逮到，否則留一人在台灣也不放心。

台南市警五分局立人派出所的巡佐林鈺齊，昨天下午5點多發現張男載著翠女，兩人在停紅燈時有說有笑，但是他們的穿著、打扮像是移工，但林員認為疑點很多。原來，林員曾在安南區警三分局服務，對移工的生活作息很了解，移工上班日如果沒加班，下班時間大會回宿舍，很少會在市區出沒。

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於是林員騎車跟在張男後方，直到他違規後上前盤查，果然被他猜中，張男與翠女是逾期停留的越南人，他們逾期後靠四處打臨工維生，但一開始張男狡辯沒帶證件，說要請朋友幫忙帶證件，等警方請來翻譯後，這對情侶才老實交待，原來他們在2018年以觀光身分入境，已經逾期快5年。

張男說，雖然他們曾到移民署自首，卻因為疫情關係各國邊境封鎖，只好繼續在台過生活，沒想到一待就快5年，這段逃命鴛鴦的生活也不好過，常常為了錢煩惱，這次卻因為交通違規被警方逮到，張男自稱鬆了一口氣，訊後移送移民專勤隊後續收容遣返。

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