7縣市大雨特報！各地仍有降雨 下週熱帶低壓接近

凱米颱風雖持續遠離，但水氣仍多，今天（27日）各地都還是有降雨機會，其中東半部地區及南部地區降雨範圍較廣泛，並且有大雨或局部豪雨發生的機率。（資料照）

2024/07/27 07:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（27日）台灣仍在低壓帶環境，偏南風帶來較多水氣，各地都有降雨機會，氣象署持續對台南以南及宜花東等7縣市發布大雨特報，其中東半部及南部地區降雨範圍較廣泛，並且有大雨或局部豪雨發生機率，由於過去累積較多雨量，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水。今日氣溫方面，各地高溫約30到33度，沒下雨時感受較悶熱。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引、向西北前進，下週一、二已在台灣附近，50次的模擬路徑相當收歛，代表路徑的「不確定性」較小，預估下週一約有90%機率、僅發展為「熱帶低壓」，遠高於10%的「輕颱」機率。顯示「強度」發展的不確定性遠大於「路徑」，需再觀察。

請繼續往下閱讀...

吳德榮也指出，預估下週一、二「熱帶低壓」通過台灣附近，不過帶來降雨的機率，目前模式還在調整中，應持續觀察。至於下週三至週五天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。

沿海天氣方面，風浪方面仍然偏強，氣象署持續對基隆、新北等9縣市發布陸上強風特報，包含基隆北海岸、彰化至台南沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請特別注意。另外，台灣附近各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖浪高仍有3至4米左右，並有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日低壓帶影響，環境風場為西南風，全台擴散條件佳，受降雨洗除作用影響，空品多為良好；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日（28日）低壓帶遠離，環境轉為東南風，南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；西南部、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島仍有長浪發生的機率，請注意。

位於菲律賓東方海面的低壓，在週一、週二（29日、30日）會來到台灣附近，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；未來低壓的發展及動向，氣象署會密切觀察。

週三至週五（31日至8月2日）環境轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 32 26 ~ 32 28 ~ 31 26 ~ 30

凱米颱風雖持續遠離，但水氣仍多，今天（27日）各地都還是有降雨機會，其中東半部地區及南部地區降雨範圍較廣泛，並且有大雨或局部豪雨發生的機率。（圖擷自報天氣 - 中央氣象署臉書）

中央氣象署指出，今天（27日）台灣仍在低壓帶的環境，偏南風帶來較多的水氣，各地都還是有降雨機會，氣象署持續對台南以南及宜花東等7縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法