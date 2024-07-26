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涉圖利纏訟16年 前北縣三峽鎮長陳佳烜被延長境管8個月

改制前的台北縣三峽鎮前鎮長陳佳烜。（資料照）

改制前的台北縣三峽鎮前鎮長陳佳烜。（資料照）

2024/07/26 09:35

〔記者楊國文／台北報導〕改制前的台北縣三峽鎮前鎮長陳佳烜被控明知旅行社業者借牌圍標，仍予包庇，使其壟斷鎮公所旅遊案，有圖利犯行，2008年起訴至今，高等法院更二審去年12月依54個圖利罪將他判刑6年，已上訴最高法院審理中；高院更二審認定陳涉圖利罪嫌重大，且有逃亡之虞，裁定本月29日起繼續限制出境、出海8個月。

高院更二審日前傳訊陳佳烜出庭，陳辯稱，2008年10月15日起，被新北地院裁定限制出境、出海至今已逾15年以上，且他已繳納100萬元保證金，開庭均準時到庭，加上他年事已高，沒有財產及謀生能力，親人都在台灣，不可能出國不歸，應無繼續將他限制出境、出海的必要性，請求更二審勿延長境管。

更二審認為，陳雖已繳納高額保證金，之前也能夠準時到庭，但無法保證他之後無逃匿以規避審判及將來執行的可能，另外，陳的年齡高低、親人是否都在台灣、有無財產等因素，與他有無逃匿可能，並無必然關聯性，仍認定他涉犯圖利重罪，有逃亡之虞，裁定7月29日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

高院更二審判決指出，時任三峽鎮長的陳佳烜與某旅行社負責人為舊識，明知業者利用旅行社及借用其他特定旅行社名義投標，竟於辦理審標、評選、開標、議價、決標等程序時，與部屬刻意業者借牌圍標事實，助其取得標案。

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