收1500元幫醫生清垃圾 台北市環保局駕駛貪污起訴

台北地檢署。（資料照）

2024/07/26 10:16

〔記者王定傳／台北報導〕台北市政府環保局萬華區清潔隊昆明分隊陳姓駕駛，涉嫌收受萬華區一家診所林姓醫師1500萬元賄款，幫忙清運未使用專用垃圾袋的一般廢棄物，台北地檢署今依貪污治罪條例「違背職務交付、收受賄賂」罪嫌，起訴陳、林2人，並以陳自白犯行，賄款已返還林男，且所得賄賂未超過5萬元，請法院依貪污規定減刑並從輕量刑。

檢方調查，陳男自2008年起在昆明分隊擔任隊員兼駕駛迄今，負責一般廢棄物及資源回收的清運、處理及駕駛車輛等工作。

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檢方調查，去年3月13日上午8時許，林男未以台北市專用垃圾袋裝盛家中垃圾及廢棄物，即堆放在北市桂林路人行道上。

陳男接獲分隊副領班指示，遂駕車前往該處執行路罷清除作業，由另一名曾姓隊員將堆置於人行道上屬可資源回收的紙箱、廢電風扇等物品搬運至資源回收車上；對於未使用專用垃圾袋盛裝的棉被、雨傘及草蓆等一般廢棄物，暫時留於原處。

檢方調查，沒多久，陳男走進診所告知林男，剩餘未以專用垃圾袋盛裝的一般廢棄物垃圾須自行清運；林男聽聞後當場從口袋掏出1500元現金行賄，拜託陳男幫忙。

檢方調查，陳男起初以自己是公務員不得收受民眾金錢回絕，數次推託後，仍收錢幫忙清運這些未使用專用垃圾袋的一般廢棄物，並載往台北市市民大道3號水門口的轉運站放置。

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