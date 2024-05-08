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彰化翁騎車80公里迷走南投山區 警登頂「人肉空勘」找到人

彰化老翁騎機車80公里來到南投信義山區失聯，警方調閱路口監視影像緊急協尋，並到山頂「人肉空勘」，最後順利尋獲載送下山。（信義警分局提供）

彰化老翁騎機車80公里來到南投信義山區失聯，警方調閱路口監視影像緊急協尋，並到山頂「人肉空勘」，最後順利尋獲載送下山。（信義警分局提供）

2024/05/08 22:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕彰化縣72歲失智王姓老翁，昨（7日）騎機車外出失聯，轄區和美警分局啟動緊急協尋，南投縣信義警分局獲報王翁進入轄區，便在鄉內入口準備會合，詎料王翁竟迷走進入山區道路，經警方前往山頂往山下「人肉空勘」，才發現王翁機車反射出的光線，並順利尋獲化解危機。

信義警方表示，王翁住在彰化和美鎮，昨上午花了4小時獨自騎機車來到信義鄉，2地路程約80公里，由於有失智情況，家屬通報失聯後，當地警方立即啟動緊急協尋，並一路調閱路口監視影像，發現王翁經南投草屯鎮、水里鄉，即將在中午進入信義鄉，因此轄區員警獲悉，便到鄉內入口準備與王翁碰面。

不料王翁過了預定時間仍未現身，員警便主動調閱鄉內入口監視影像，這才發現王翁竟不慎轉進山區產業道路，當下立即騎上警用野狼機車，一路趕赴山頂找尋並往山下查看，所幸當時太陽還大，在一大片綠林與果園農路間，陽光照射到王翁機車並反射出光線才順利尋獲。

當時員警接觸王翁時，恐因其騎車迷路還不慎跌倒有些失神，所幸未有大礙，之後也將王翁載回警局果腹休息，並回報彰化尋獲消息，家屬也對2地警方合作協尋表達感謝。

信義警方也呼籲，若家人失蹤應立即報案協尋，另為避免失智老人迷途走失，可向所在地的公所申請預防走失愛心手鍊，以供走失時能確認身分，協助失蹤者儘速尋獲返家。

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