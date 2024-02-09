「ACE」大律師、詐團軍師在押除夕「團圓飯」菜色曝 表現佳能打電玩

律師鄭鴻威。（資料照）

2024/02/09 09:47

〔記者錢利忠／台北報導〕今天是除夕，卻有不少名人涉案在押，例如涉簽賭案的SBL前球星柯旻豪，上季度還是MVP，如今起訴後還接續羈押3個月、曾為知名律所所長的「ACE交易所」負責人王晨桓，涉洗錢疑雲，以及涉洩密詐團首腦的「軍師」鄭鴻威律師均在押，須待在台北看守所過年，而今天的「團圓飯」菜色及收容人「一日行程」也曝光，表現好的人可看電視、打電玩。

台北看守所公布今天菜色，收容人早餐是虱目魚肚粥配肉鬆；午餐菜色較多，包括香檸糖醋雞丁、香蒜培根、什錦燴青花，以及桂圓紅棗蓮子湯；象徵「團圓飯」的晚餐，傍晚5時開動，有香脆雞腿排、蒜苗炒鹹豬肉、如意續長年，搭配什錦火鍋。

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收容人吃早餐前要先早點名，聽聞點名口令時，3人排成一列，同房舍如有4人則排成2列，應「盤腿坐好」，被點到名要舉右手大聲答「有」；晚點名時同流程再走一次，如有施用戒具者，必須特別坐在舍房門口接受檢查。

早點名結束後，收容人就展開一日行程，首先是整理內務，把所有物品放在內務檯上逐一排列整齊，之後享用早餐，吃完早餐後要收、洗及曬衣服，每天除固定的洗澡時間外，舍房內不得任意堆放衣物，談話也要輕聲細語，以2人聽到的音量為原則，不可大聲喧嘩，更不行隔房喊話。

收容人最關心的運動放風，於運動場整隊後，一起做健身操及體能運動，一律穿囚服分批出房，在房前排列整齊，清點完人數後逐一走入運動場，放風結束後再次清點人數，依序戒護入房。除放風時間及整理內務外，幾乎都待在房內靜坐，須閉目盤坐，雙手放在膝蓋，不可說話或看書，也不能任意走動，違者依違規處分或扣分。

每天靜坐3次，時間為早上9時至11時30分、下午1時30分至3時30分、晚上6時至8時，靜坐半小時可休息5分鐘。其他時間須按規定篇數，抄寫「靜思語錄」或「悛悔日記」，沒抄寫就不予考核計分。最後剩餘時間，如表現好可看電視、聽收音機及打電動，但違規考核期間則禁止使用。

涉簽賭案的SBL前球星柯旻豪。（資料照）

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