超澎湃！鈕承澤、李宗瑞、連千毅都在牢裡過年 除夕菜色曝光掀熱議

鈕承澤（左上）、李宗瑞（右上）、柯旻豪（左下）和連千毅（右下）等名人今年都得在獄中過年。（資料照，本報合成）

2024/02/08 23:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9日）就是除夕夜，不少人都會在這天回家與親友團圓圍爐，不過演藝圈、政壇、體壇乃至網紅圈不少名人只能在監所過年想家，例如因性侵案被判入獄的「豆導」鈕承澤、富少李宗瑞、去年被爆簽賭案的職籃球星柯旻豪及因「直播主之亂」去年6月入監服刑的知名直播主連千毅等。可僅管這些人不能回家吃年夜飯，各監所在過年期間都會替受刑人加菜，而今超「澎湃」菜色曝光，掀網友熱議。

2018年遭劇組女性工作人員指控性侵的名導鈕承澤，遭最高法院判處4年有期徒刑定讞，於2021年11月到花蓮監獄服刑。近日鈕承澤雖然有申請假釋，希望可以在年前回家過年與家人團聚，但矯正署假釋審議委員會經討論後駁回，因此只能第三度在獄中過農曆春節。根據花蓮監獄公布的過年菜色，鈕承澤今年除夕夜可以吃到「糖醋台灣鯛」、「蒜苗炒臘肉」、「西芹炒花枝」、「錦繡白菜滷」、「長年菜雞湯」等。

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2012年被爆下藥性侵30多名女性、偷拍性愛片，最後被判39年2個月有期徒刑的李宗瑞，最快要到2027年中旬才能達到申請假釋門檻，因此今年也理所當然在獄中過年。根據台北監獄公布的菜色，李宗瑞今年除夕可以吃到「福氣米糕」、「雨香紫茄」、「彩椒富貴雞」、「福來運轉黑椒牛」、「佛跳牆」、「開運燒賣」、「虱目魚湯」等。

前SBL裕隆球星柯旻豪因涉嫌在打假球、簽賭，檢方依違反《運動彩券發行條例》、詐欺取財等罪起訴，柯旻豪雖然本月2日開庭時坦承有簽賭，但否認打假球指控，當時還以妻子前陣子流產為由向法官求情，爭取交保回家照顧愛妻，但法官以有串、滅證疑慮裁定繼續羈押禁見，因此柯旻豪今年也無法回家。根據台北看守所的過年菜單，柯旻豪今年除夕可以吃到「香檸糖醋雞丁」、「香脆雞腿排」、「蒜苗炒鹹豬肉」、「如意續長年 」、「什錦火鍋」等菜色。

至於過去就曾因暴力討債坐牢，出獄後又於2019年鬧出「直播主之亂」，遭判刑7年的連千毅，目前關在宜蘭監獄。根據宜蘭監獄公布的過年菜色，連千毅今年除夕可以吃到「富貴元蹄」、「糖醋香芋雞」、「香菇長年菜」、「什錦火鍋」。

這些名人在獄中的年夜飯菜單曝光後在PTT引發熱議，鄉民紛紛表示「吃得比我好是怎樣」、「吃比他們差的人可以自願進去吃牢飯了」、「憑什麼我們要花納稅錢養這些人吃這麼好」、「監獄還能吃這麼好喔？」；不過也有人直言，「通常只是菜名看起來好吃」、「每次聽到監獄菜名感覺都還不錯啊，但實際......」、「監獄菜名都是寫好看的」。

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