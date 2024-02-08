年難過！ MVP球星、大導演、富少…… 待牢裡想家

士林地檢署偵辦SBL集體簽賭、假球案，起訴年度MVP柯旻豪等15人，包括10名球員，唯一在押的被告柯旻豪，移審士林地院後，法官裁押3月。（資料照，記者劉信德攝）

2024/02/08 08:29

〔記者錢利忠／台北報導〕今天是小年夜，許多人趕在除夕前回家團圓，不過，體壇及演藝圈不少名人只能在監所過年想家，例如去年爆發職籃球星涉嫌簽賭案，傷透球迷的心，士林地檢署首波起訴10名球員，其中，上一季度獲最有價值球員的前SBL裕隆隊MVP球星柯旻豪最令球迷惋惜，他翻供不認罪，本月2日被依違反運動彩券發行條例等罪起訴，法院裁定羈押。

柯旻豪於接押庭上承認，曾投注4場自家比賽，但堅稱未操控比分與結果。法官認為他有勾串與滅證事實，裁押禁見3個月，柯須留在台北看守所過年。

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士檢起訴認定，柯旻豪等10名涉案球星，於前年12月至去年5月進行的SBL賽事，透過地下簽賭網站簽賭18場賽事，其中7場為達到賭盤開出讓分或盤中受讓分數，由場上球員用各種手法影響比賽結果。

打假球的十大手法包括，未依教練指示戰術、離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、刻意罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界、甚至不追防讓對手輕鬆投籃，從而操控球隊輸贏及得分。

演藝圈則有知名導演身陷囹圄；「豆導」鈕承澤於2018年11月性侵劇組女助理被判刑4年，鈕於2021年11月30日入獄，已在花蓮監獄服刑逾半，過年前他申請假釋，但遭駁回，4個月後才能再提申請，今年過年只能在牢裡度過。

同樣犯下性侵案入獄的還有富少李宗瑞，他下藥性侵及偷拍30多名女子，受害人不乏知名女藝人及女模，李於2012年8月被羈押，判刑29年10月定讞，他要等到2027年才達到申請假釋門檻，今年是他在獄中度過的第12個新年。

另外，對民進黨前立委高嘉瑜家暴及強拍私密照的林秉樞，依傷害、恐嚇等多罪判刑8個月、2年2月，部分刑期得易科罰金78萬元確定；新北地檢署去年10月傳喚林報到後，不同意他易科罰金，林因此入獄，也須在獄中過年。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

導演鈕承澤申請假釋駁回。（資料照，記者王藝菘攝）

富少李宗瑞（見圖）。（資料照）

林秉樞。（資料照，記者陳志曲攝）

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