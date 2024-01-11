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高嘉瑜被李媽狂罵落淚 李彥秀道歉：盛怒所說的話並不妥當

民進黨立委高嘉瑜今於中研市場拜票，被國民黨對手李彥秀的媽媽罵「肖查某」，甚至還問「林秉樞為什麼打妳？」，高下午談到此事一度落淚，卻表示是想到很多支持者鼓勵才哭。（記者楊心慧攝）

民進黨立委高嘉瑜今於中研市場拜票，被國民黨對手李彥秀的媽媽罵「肖查某」，甚至還問「林秉樞為什麼打妳？」，高下午談到此事一度落淚，卻表示是想到很多支持者鼓勵才哭。（記者楊心慧攝）

2024/01/11 16:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜今於中研市場拜票，並高喊國民黨對手李彥秀是政三代，被李彥秀的媽媽罵「肖查某」，甚至還問「林秉樞為什麼打妳？」，高下午談到此事一度落淚，卻表示是想到很多支持者鼓勵才哭；李彥秀今下午道歉，並表示母親今天盛怒下所說的話，她認為並不妥當，向高嘉瑜表示歉意。

高嘉瑜今下午談到遭李彥秀媽媽辱罵一事，高嘉瑜表示，大家可以看到她都盡量避開李媽媽，也請她別激動，但李媽媽則一路跟隨，甚至用先前她被打的事（前男友林秉樞毆打）在傷口撒鹽，並指李彥秀之前用打拳擊的方式消費她，如今她媽媽也是用這種方式在傷口撒鹽。

李彥秀下午發出聲明，表示2021年11月30日，傳出高嘉瑜不幸遭到家暴，她在第一時間就公開力挺聲援，更譴責施暴者，此事反映就連身為民意代表都遭到家暴，甚至因為身分、影像因而感到恐懼、不敢報案，如果發生在一般人身上，可以想像受害人有多無助與害怕。

李彥秀表示，當時她特別撰文，希望高嘉瑜要勇敢、不要姑息，反對暴力，我們站在同一陣線，全國的姊姊妹妹都會是其臂膀，「家暴行為零容忍，家暴言語零妥協」是她一直以來的堅持，針對母親盛怒下所說的話，彥秀認為並不妥當，並向高嘉瑜委員表示歉意。

李彥秀說，家庭本該是最溫暖的地方，每個人最後的避難所，她未來也會盡一切的力量，從法律、政策與預算，保護受害者，防止家暴發生，建構一個更安全的環境社會，更幸福的家庭。

選戰剩下倒數兩天，李彥秀呼籲，選舉是一時的，正直與善良是永久的，大家應該回歸到公共政策的討論，避免製造對立與仇恨獲取個人利益，這才是港湖前進的動力，台灣幸福的力量。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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