母親狂罵高嘉瑜「肖查某」 李彥秀：遭受惡意刺激 為人子女不捨

高嘉瑜上午於中研市場拜票，並高喊李是政三代、收財團政治獻金等，遭李彥秀的媽媽罵「肖查某」。（取自高嘉瑜影片）

2024/01/11 13:42

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畫面曝光！拜票遭狂罵「肖查某」高嘉瑜驚爆是李彥秀媽媽

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜近期頻打國民黨對手李彥秀收潤泰集團政治獻金、與財團站一起，高嘉瑜上午於中研市場拜票，並高喊李是政三代、收財團政治獻金等，遭李彥秀的媽媽罵「肖查某」；李彥秀則回應，高嘉瑜不斷對她進行抹黑，而媽媽是心直口快、個性溫暖的人，遭受高嘉瑜惡意的刺激，為人子女也是相當心疼與不捨。

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高嘉瑜今天PO出一段影片，其中一名年長媽媽對著高嘉瑜罵：「高嘉瑜妳肖查某、起笑是不是」、「是在公x小、神經病嗎？」，甚至酸她「被打哭（林秉樞事件）」高嘉瑜則向對方說：「謝謝李媽媽」，但持續反問：「李彥秀為何到中國、美國買豪宅？錢從哪裡來？是不是收潤泰政治獻金？」等，高嘉瑜事後說明辱罵她的民眾是李彥秀的媽媽。

李彥秀今天表示，媽媽一直是心直口快，但個性溫暖的人，但選舉以來，高嘉瑜對她不斷進行抹黑，甚至透過選舉公報攻擊，雖然她已在第一時間提告，但高嘉瑜仍在地方持續刻意挑釁、耳語造謠、操弄選舉、挑逗仇恨。

李彥秀強調，她一直都希望正面選舉，助理們更是忍耐、委屈，但許多支持者都看不下去，現場向高嘉瑜表示抗議，今天媽媽也是如此，遭受高嘉瑜惡意的刺激，為人子女也是相當心疼與不捨。

李彥秀呼籲，所有港湖的好朋友，也包括她的家人以及幕僚，這就是高嘉瑜最廉價的政治算計，希望製造衝突與仇恨提高聲量，但是傷害的是台灣的民主，傷害的就是港湖的團結。

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