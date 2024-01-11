為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

母親狂罵高嘉瑜「肖查某」 李彥秀：遭受惡意刺激 為人子女不捨

高嘉瑜上午於中研市場拜票，並高喊李是政三代、收財團政治獻金等，遭李彥秀的媽媽罵「肖查某」。（取自高嘉瑜影片）

高嘉瑜上午於中研市場拜票，並高喊李是政三代、收財團政治獻金等，遭李彥秀的媽媽罵「肖查某」。（取自高嘉瑜影片）

2024/01/11 13:42

相關新聞︰

畫面曝光！拜票遭狂罵「肖查某」高嘉瑜驚爆是李彥秀媽媽

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜近期頻打國民黨對手李彥秀收潤泰集團政治獻金、與財團站一起，高嘉瑜上午於中研市場拜票，並高喊李是政三代、收財團政治獻金等，遭李彥秀的媽媽罵「肖查某」；李彥秀則回應，高嘉瑜不斷對她進行抹黑，而媽媽是心直口快、個性溫暖的人，遭受高嘉瑜惡意的刺激，為人子女也是相當心疼與不捨。

高嘉瑜今天PO出一段影片，其中一名年長媽媽對著高嘉瑜罵：「高嘉瑜妳肖查某、起笑是不是」、「是在公x小、神經病嗎？」，甚至酸她「被打哭（林秉樞事件）」高嘉瑜則向對方說：「謝謝李媽媽」，但持續反問：「李彥秀為何到中國、美國買豪宅？錢從哪裡來？是不是收潤泰政治獻金？」等，高嘉瑜事後說明辱罵她的民眾是李彥秀的媽媽。

李彥秀今天表示，媽媽一直是心直口快，但個性溫暖的人，但選舉以來，高嘉瑜對她不斷進行抹黑，甚至透過選舉公報攻擊，雖然她已在第一時間提告，但高嘉瑜仍在地方持續刻意挑釁、耳語造謠、操弄選舉、挑逗仇恨。

李彥秀強調，她一直都希望正面選舉，助理們更是忍耐、委屈，但許多支持者都看不下去，現場向高嘉瑜表示抗議，今天媽媽也是如此，遭受高嘉瑜惡意的刺激，為人子女也是相當心疼與不捨。

李彥秀呼籲，所有港湖的好朋友，也包括她的家人以及幕僚，這就是高嘉瑜最廉價的政治算計，希望製造衝突與仇恨提高聲量，但是傷害的是台灣的民主，傷害的就是港湖的團結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
畫面曝光！拜票遭狂罵「肖查某」高嘉瑜驚爆是李彥秀媽媽
2024/01/11 11:28

畫面曝光！拜票遭狂罵「肖查某」高嘉瑜驚爆是李彥秀媽媽
《北市第4選區雙姝交火 》內湖交通解方 高嘉瑜、李彥秀互批不可行
2024/01/11 05:30

《北市第4選區雙姝交火 》內湖交通解方 高嘉瑜、李彥秀互批不可行

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
高嘉瑜、李彥秀提內湖交通解方 雙姝再度交鋒互批不可行
2024/01/11 00:01

高嘉瑜、李彥秀提內湖交通解方 雙姝再度交鋒互批不可行
擁美中豪宅 高嘉瑜質疑李彥秀 錢從哪來
2024/01/09 05:30

擁美中豪宅 高嘉瑜質疑李彥秀 錢從哪來

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
爆李彥秀坐擁美、中豪宅 高嘉瑜批：難怪護航「侯租公」
2024/01/08 12:14

爆李彥秀坐擁美、中豪宅 高嘉瑜批：難怪護航「侯租公」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播