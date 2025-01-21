台壽前理賠專員勾結保戶詐保2389萬 還花千萬去酒店消費

士林地檢署外觀。（資料照）

2025/01/21 10:26

〔記者溫于德／台北報導〕台灣人壽保險公司前楊姓理賠專員涉勾結5名保戶，共詐保2389萬多元，甚至拿不法所得前往酒店消費，單一酒店消費金額高達1328萬多元。士林地檢署今偵結，認6名被告犯刑法三人以上共同詐欺取財罪、行使業務登載不實準文書等罪，依法起訴，預計稍晚將在押楊男移審。

士檢調查，楊姓理賠專員因熟知公司內部理賠審查機制為「20分鐘快速理賠給付作業」，且因執行業務關係，取得其他不知情理賠專員於保險理賠作業系統的帳號、密碼，進而規避理賠作業須相互監督、制衡的內控機制，從前年5月至去年9月間，找來5名保戶共謀詐保。

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士檢查出，楊姓理賠專員會在保險理賠作業系統中，不實登載陳等5名保戶發生事故的理賠資訊，導致台壽保陷於錯誤，因而撥付理賠款項至被告陳等5名保戶的帳戶。

楊姓理賠專員也因為有財務壓力，同時利用熟知理賠流程的機會，在得知陳等5名保戶因家人重病急需醫藥費後，長期進行小額詐保，總計詐取不法所得2389萬餘元。

士檢發現，楊姓理賠專員取得不法所得後，生活豪奢且頻繁出入酒店，並於單一酒店消費共達1328萬多元。

士檢今偵結，指楊姓被告罔顧保險理賠員應有倫理操守，其餘陳等5名保戶，均明知侵害的是整體保險共同團體的權益，仍與被告楊男共同犯下本案，決定依法對楊等6人提起公訴，並請法院從重量刑。

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