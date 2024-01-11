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女兒遭李彥秀媽媽罵 高嘉瑜父親：要走這條路就要接受更多批評

高嘉瑜的父親今現身高嘉瑜競選總部並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜的父親今現身高嘉瑜競選總部並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2024/01/11 16:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜今於中研市場拜票，並高喊李彥秀是政三代，被李彥秀的媽媽罵「肖查某」，高下午談到此事一度落淚，但說是想到眾多支持者才感動落淚，並非被罵才哭；高嘉瑜的父親今現身高嘉瑜競選總部，並受訪表示，其實不用安慰，她就能處理的很好，他也說既然要走這條路就要接受更多的批評，平常心看待就好。

高嘉瑜與民進黨競選總部主委陳時中、台北市黨部主委張茂楠今下午於高嘉瑜競選總部前集合，並進行車隊掃街。高嘉瑜的父親也現身並受訪表示，高嘉瑜其實蠻獨立的，其實我們不用安慰，她就能處理的很好，她對於各種事情的斟酌有一定的堅持和理念，因此不會干預她。

高爸坦言，本次選舉選得很辛苦，過去部分媒體擷取高嘉瑜部分的談話內容、中間的一小部分，針對她所說的言辭上的失誤，他覺得有點失落感，但若以整個談話內容去看，其實高嘉瑜是針對事情而說，並非針對某些黨、某些人，對於很多的誤解都看在眼裡，但社會上、工作上就是這樣，我們以平常心看待。

被問到高嘉瑜落淚是否心疼，高爸說：「不會啦！妳要走這條路，就要接受更多的批評及看待，我們以平常心看待事情就是這樣而已。」

高嘉瑜受訪表示，爸媽都不是公眾人物，但每次選舉他們都會來幫忙，像父親就會幫忙開吉普車，他們家的人都很關心她，只是因是傳統家庭，比較不會用言語直接表達。

高嘉瑜的父親今現身高嘉瑜競選總部並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜的父親今現身高嘉瑜競選總部並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

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