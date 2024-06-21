12縣市飆高溫 雲林、屏東破37度 鄭明典：高壓軸線通過南側……

鄭明典指出，目前高壓軸線通過台灣南側，台灣也受高壓軸線穩定區的影響，所以天氣預報上都會提醒「高溫炎熱」。他也提到「近中午曬太陽會有刺刺的感覺」。（圖擷自臉書）

2024/06/21 13:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，今日氣象署對12縣市發布高溫資訊，其中彰化、雲林、台南、屏東亮橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，今終於雲林、屏東也都出現破37度的高溫。前氣象局局長鄭明典也發文指出，目前高壓軸線通過台灣南側，台灣也受此影響高溫炎熱。

今日天氣持續高溫炎熱，氣象署於中午也再度發布高溫資訊，範圍擴大到12縣市，其中彰化、雲林、台南、屏東亮橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣則是黃色燈號，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

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根據氣象署網站顯示，截至中午12點半，雲林及屏東都出現37.4度的高溫，高雄美濃也出現36.8度，台南後壁36.7度、台北士林36.5度。

鄭明典也在臉書發文指出，太平洋高壓是很厚實的暖心高壓，夏季對流層內幾乎每個常用的分析層都可以看到它的蹤跡。其東西延伸很長、南北稍窄，西側又比東側窄。靠台灣這一側就是西側，其高壓長軸中心線，簡稱為「高壓軸線」，通常是個弱風區，而且有下沉氣流的天氣穩定，在海面上就是俗稱的「馬緯度」！

鄭明典指出，目前高壓軸線通過台灣南側，台灣也受高壓軸線穩定區的影響，所以天氣預報上都會提醒「高溫炎熱」。在留言處鄭明典回應網友留言時也指出「近中午曬太陽會有刺刺的感覺」。網友們也紛紛表示「快點東退吧，快曬成人乾了」、「地面上可以煮荷包蛋了」、「颱風快點來」、「下週高壓北抬，高壓脊線通過台灣上空，所以天氣有可能更熱」、「這禮拜屏東已經每天高溫36~37度了，下禮拜要更熱？」等。

今日天氣持續高溫炎熱，氣象署於中午也再度發布高溫資訊，範圍擴大到12縣市，其中彰化、雲林、台南、屏東亮橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖擷自氣象署）

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