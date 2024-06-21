博愛座屢傳爭議 衛福部長邱泰源：脫鉤身權法「優先處理」

衛福部長邱泰源表示，博愛座是社會高度關注議題，可先單獨處理，應很快就能有共識。（記者邱芷柔攝）

2024/06/21 12:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕依「身心障礙者權益保障法」規定而設置的「博愛座」爭議頻傳，先前已表態支持保留博愛座的衛福部長邱泰源今（21日）再表示，身權法修法涉及爭議條文多，上屆法案因「屆期不續審」而停擺，他認為博愛座是社會高度關注議題，可先單獨處理，應很快就能有共識。

邱泰源今天出席國衛院與華碩集團簽署合作意向書記者會，接受媒體聯訪時被問到博愛座爭議，他重申博愛座是社會溫暖、世代互相照顧的指標，需要趕快重新檢討。他說，過去身權法修法時有不少爭議條文，待各黨團、民意凝聚共識，因此來不及排進決議，利用這段時間，大家有了更多的思考，他建議先單獨處理博愛座的問題，這樣不僅速度更快，也更容易達成共識。

請繼續往下閱讀...

現行「身心障礙者權益保障法」第53條規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數15％，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。

衛福部計劃提出身權法修法草案，將適用對象從原本的「身心障礙者及老弱婦孺」改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，拿掉「老弱婦孺」字眼。邱泰源說，將參考其他國家，例如日本為「優先席」的概念，請社家署儘速研擬，凝聚共識。

推動身權法修法，邱泰源從立法委員轉任衛福部長，被視為其「未竟之功」。邱泰源回應，立委需特別注意弱勢團體的保護、行政部門則要考慮國家整體發展，兩者都是從事公共事務，一切都以人民權益、國家發展至上，並希望能創造三贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法