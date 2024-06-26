神明眼前偷供品全被抓！ 楊梅金福祠願助「結緣」

竊賊6月22日在金福祠廟的神明供桌前偷走酒、關廟麵、香蕉，監視器全拍下。（廟方提供）

2024/06/26 21:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區的金福祠土地公廟，近期屢傳竊賊偷走民眾拜拜供品，偷竊行徑都被廟裡監視器拍下，經失主反映，廟方把監視器畫面交給警方調查，竊賊幾乎都有逮到，廟方主委黃成煌提醒，若民眾需要供品，他樂意代為詢問信眾是否願意捐獻結緣做愛心，藉此幫助需要的人，也避免竊案一再發生。

金福祠土地公廟位於楊梅金山街附近，黃成煌說，去年8月上任至今，廟裡陸續有竊案情事，最近1次竊案是這個月22日傍晚5點多，竊賊在神明供桌前偷走酒、關廟麵跟香蕉，因為不知誰是失主，所以沒報案。

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黃成煌說，失竊東西除了民眾拜拜供品，還有廟裡的蠟燭台、萬年青盆栽，失竊多發生在民眾拜拜後離開現場，供品仍放原處，回來時已不見，失竊民眾跟他反映，他便協助將廟裡監視器提供給警方。

黃成煌指出，看監視器，甚至有信眾還在拜拜，竊賊就在偷拿供品，他也看到有人想搬走廟裡萬年青，跟他說「你不要拿」，他假裝沒事一樣，結果事後看監視器，發現他又偷偷搬上車，隔幾天又再來偷蠟燭台。

黃成煌呼籲，民眾來廟裡拜拜時，須多注意自身財產及物品安全，若需供品果腹止餓，只要供品主願意，他都可以協助，或幫忙把供品需求公布在廟方LINE群組，如果有人願意捐供品，他可以統一把供品集中在幾張桌子，要的人自己去拿，這樣也是好方法。

信眾陳小姐表示，有人偷供品不會影響她來拜拜的意願，她會不時注意供品，供品也多是金額不大的小東西，偷供品的人可能有不得已的苦衷，或生活較困難的民眾所為。

金福祠土地公廟的萬年青盆栽也被竊走。（記者黃政嘉攝）

竊賊在神明前偷竊供品行徑都被監視器拍下。（記者黃政嘉攝）

金福祠土地公廟竊案頻傳，廟方張貼公告提醒民眾注意。（記者黃政嘉攝）

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