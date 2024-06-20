博愛座一定會保留！ 邱泰源：名稱可以來討論

衛福部長邱泰源。（記者張嘉明攝）

2024/06/20 12:37

〔記者林惠琴／台北報導〕近期捷運、公車博愛座爭議不斷，衛福部長邱泰源今（20日）出席第23屆國際急診醫學會議大會開幕典禮時表示，「博愛座一定會保留，但名稱可以來討論」，會參考其他國家更好的作法，在這個立法院會期就會開始討論。

根據「身心障礙者權益保障法」第53條規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數15％，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。

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有鑑於博愛座爭議頻傳，衛福部將提出「身心障礙者權益保障法」修法草案送立法院審議，適用對象從原本的「身心障礙者及老弱婦孺」改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，拿掉「老弱婦孺」字眼。

邱泰源指出，相關議題過去有討論過，但因立法院屆期不續審，現在衛福部將會同交通部擬定相關政策，參考其他國家更好的作法，像是日本為「優先席」，也許更符合大家需要，強調這是社會溫暖層面，一定要有世代互相照顧的溫暖，希望未來作法可讓世代更加和諧、體諒、照顧，創造社會更好的和諧，中央一定負全責把事情做好。

邱泰源也分享，他的年齡已達可坐博愛座，但他從來沒有坐過，因為「覺得體力好像還好」，且年輕人也可能身體不舒服，應該依優先順序地休息，大家互相體諒與溝通。

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