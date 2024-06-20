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談博愛座爭議 矢板明夫：日本其實也經常發生衝突

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2024/06/20 12:26

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣博愛座爭議爆不停，對此日本資深媒體人矢板明夫表示，日本也常發生博愛座的衝突，讓座本來是一種善行。如果淪為義務，而不是將心比心的人與人之間的關懷、體諒，就失去了美意。

矢板明夫在臉書PO文表示，最近這一兩年，台灣媒體上突然頻繁出現關於「博愛座」衝突的事件。有許多人擔心，是不是台灣社會出現了問題、人與人之間的謙讓和禮貌減少了、台灣的社會風氣變壞了？

矢板明夫指出，他個人卻沒有這麼悲觀。首先「博愛座」是一個沒有法律明文規定的模糊概念。每個人對什麼人應該坐、什麼人不應該坐的標準不一樣。再加上，現在社會陌生人之間的接觸越來越少、待人接物越來越笨拙，交流時發生誤會的情況越來越多，所以，這種衝突會有一定的發生概率的。

矢板明夫續指，其實日本也一樣，博愛座在日本叫「優先席」。其實也經常發生衝突。「我在地方當記者時，也多次聽說過這種事例，只是如果對社會影響不大，一般媒體就不會報導，人與人之間發生矛盾，是常態」。比起博愛座讓席糾紛，我們更需要關心的事情太多了。比如說，立法院正在討論的國會改革法案，可能會影響到每一個台灣人的自由、民主的生活方式。

矢板明夫直言，另外，讓座本來是一種善行。如果淪為義務，而不是將心比心的人與人之間的關懷、體諒，就失去了美意。記得以前在日本就有人提出，如果身體不方便的老人家，盡量減少在年輕人上下班的時間出行，說不定也是一種避免衝突的好辦法。

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