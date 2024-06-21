不換博愛座痛罵不是人 翁判罰6千

台北捷運2022年推出的新款博愛識別貼紙（右），上頭繪製可愛的柴語錄，雙手比劃一顆大愛心，旁邊身上印有十字圖案的人，代表身體不適的旅客。（記者林承鴻攝）

2024/06/21 05:30

衛福部長：博愛座一定會保留 名稱可討論

〔記者余瑞仁、林承鴻、林惠琴、吳亮儀／綜合報導〕「博愛座」爭議不斷，台北捷運近三個月來，至少發生三起衝突事件，起因都是年輕人被長者要求讓座；台鐵也發生，有八旬老翁要求跟同樣坐博愛座的王女互換位子被拒，脫口罵王女「妳不是人」、「豬狗不如」等語，經王女提告，桃園地院審結判罰老翁六千元確定。

衛福部規劃擴大博愛座使用對象，擬修法將適用對象從「身心障礙者及老弱婦孺」改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，修正爭議不斷的「老弱婦孺」用語。

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衛福部長邱泰源昨表示：「博愛座一定會保留，但名稱可以討論。」交通部長李孟諺也說，博愛座是好政策，如果修法通過，交通部會全力配合。

其實考量人人都可能有坐博愛座需求，北捷二○○七年起陸續推出「博愛識別貼紙」及「好孕貼紙」（見圖，記者林承鴻攝），每月平均各發放一萬五千張及一萬張，但效用如何，目前無從評估。

記者實地到捷運站上觀察，詢問處有擺放貼紙供乘客自由索取。許多孕婦和媽媽上網分享，很多時候其他人都沒發現好孕貼紙，還是挺著肚子的特徵較易被注意。連小姐則表示，懷孕時在捷運上找座位得碰運氣，有人就算看到貼紙還是不會讓。

不只北捷，高雄捷運二○一四年推出禮讓標章，後改為禮讓座位貼紙；桃園捷運二○一九年推出優先禮讓貼紙；台中捷運則在二○二一年試辦好孕貼紙，今年二月推出「感謝您體貼」博愛貼紙，用意都是希望乘客看到貼紙能禮讓座位。

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