遭李彥秀母親罵「肖查某」高嘉瑜現身受訪落淚大哭坦言很難過

高嘉瑜下午現身競選總部，準備要與陳時中進行車隊掃街，講到激動之處，她一度眼眶泛紅，後來更直接落淚，但她強調是想到支持者的支持才落淚，並非是被李媽媽罵才會哭。（記者楊心慧攝）

2024/01/11 15:22

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母親狂罵高嘉瑜「肖查某」 李彥秀：遭受惡意刺激 為人子女不捨

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜今上午於中研市場拜票，並高喊李彥秀是政三代，被李彥秀的媽媽罵「肖查某」；高嘉瑜下午現身競選總部要與陳時中進行車隊掃街，講到激動之處，她一度眼眶泛紅，後來更直接落淚，但她強調是想到支持者的支持才落淚，並非是被李媽媽罵才會哭。

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高嘉瑜今下午找陳時中一同在選區內進行車隊掃街，在掃街前接受媒體採訪，談到遭李彥秀媽媽辱罵一事，高嘉瑜表示，早上到市場掃街拜票，在南港區中研市場意外遇到李媽媽掃街拜票，大家可以看到她都盡量避開，也請她別激動，但李媽媽則一路跟隨，甚至用先前她被打的事（前男友林秉樞毆打）在傷口撒鹽。

高嘉瑜指出，李彥秀之前用打拳擊的方式消費她，如今她媽媽也是用這種方式在傷口撒鹽，對於受害者而言，當初她站出來就是希望能給受害者力量、帶給她們勇氣，但過程中發現對手用這種方式傳播攻擊她曾被傷害的事情，對於她媽媽的行為不能接受。

高嘉瑜強調，她說李彥秀是政三代、買美國豪宅、接受潤泰的政治獻金都是事實，錢從哪裡來？她只是想告訴民眾來做比較，但李媽媽今天竟說是李彥秀有本事，至於她自己的本事則是在內湖聯開案將潤泰送監察院，問政品質第一名、質詢第一名，這本事卻讓李彥秀媽媽看不起。

高嘉瑜表示，李彥秀說她刻意激怒她母親，但一路上她都心平氣和地和李媽媽說話，無論第一時間李媽媽這樣攻擊傷害，其實她非常難過，她還是會持續到其他市場拜票，因為支持者都很熱情的支持她。

講到支持者的鼓勵和支持，高嘉瑜一度落眼，她表示這些日子以來很多民眾給她加油、支持，所以她希望能夠努力，讓大家知道她很努力，大家也有看到她的努力，她不是因為被李媽媽罵哭，而是感動很多人支持她。

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