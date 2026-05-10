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    日本JR車廂不明噴霧襲擊 1歲女童等10人受害 嫌犯調查中

    2026/05/10 19:04 即時新聞／綜合報導
    日本JR東海道今（10）日下午驚傳，有人在列車行駛期間朝車廂內噴灑不明噴霧，導致多名乘客身體不適。（圖擷取自@h_a85_xx 社群平台「X」）

    日本JR東海道今（10）日下午驚傳，有人在列車行駛期間朝車廂內噴灑不明噴霧，導致多名乘客身體不適。（圖擷取自@h_a85_xx 社群平台「X」）

    日本JR東海道一輛從神奈川開往群馬的列車，今（10）日下午驚傳有人在車廂內噴灑不明噴霧，導致多名乘客身體不適，其中至少3人被緊急送醫，所幸目前無生命危險。出事列車已在川崎站停駛，大批警消人員迅速疏散乘客、調查噴霧是否有毒害物質，受到此事影響，東海道線部分區間一度全面停駛。

    綜合日媒報導，這起事件發生在10日下午4點半左右，出事列車原訂從神奈川縣小田原站出發、開往群馬縣高崎站，未料行駛途中，有乘客向警消通報，看到有人在密閉的車廂內噴灑不明噴霧，進而導致10名乘客出現呼吸困難、喉嚨疼痛等不適症狀。列車為此臨時停靠川崎站，警消則是緊急出動大批人員趕抵現場。

    根據消防部門初步統計，至少有10名乘客反映身體不適，其中3人傷勢較重，被救護車緊急送往附近醫院檢查，目前3人生命狀況並無危險；據悉，這3人為一家三口，其中1人是1歲女童。另據《讀賣》英文版報導說法，有10人事後被送往醫院診治。

    日媒指出，警方已封鎖現場，正在針對噴霧成分、噴灑者身分展開進一步調查，東海道線橫濱站至品川站之間的上行線，也為此暫停運轉。JR東日本表示，為減少該區間延誤班次，後續上行列車暫時採取應急措施，使列車不停靠川崎站，改經由橫須賀線的軌道繼續行駛。

    警消接獲通報，立即派出大量人力前往現場。（圖擷取自@h_a85_xx 社群平台「X」）

    警消接獲通報，立即派出大量人力前往現場。（圖擷取自@h_a85_xx 社群平台「X」）

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