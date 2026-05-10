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    這份台式早餐紅到美國！一顆要價300多元 台網卻全歪樓大笑......

    2026/05/10 19:11 即時新聞／綜合報導
    美國美食部落客丹尼分享自己在加州台式餐廳買的紫米飯糰，意外在台網爆紅。（圖翻攝自IG:@chefdannyeats）

    美國美食部落客丹尼分享自己在加州台式餐廳買的紫米飯糰，意外在台網爆紅。（圖翻攝自IG:@chefdannyeats）

    最近一位美國美食部落客在加州一間台式餐廳買了一顆要價新台幣300多元的台式大飯糰，但他吃完卻讚不絕口還直呼「便宜」，其影片最近在台網爆紅，不少鄉民湧入其社群留言，但全歪樓笑稱這位部落客吃的是「台灣成年人的安眠藥」。

    常常在Tiktok、IG等平台做美食評論的丹尼（Chef Danny），最近上傳影片表示自己在加州一間名為「義美（Yi Mei）」的台式餐廳，買了一顆紫米飯糰，可以看到份量頗大，給料非常大方，飯糰裡頭包的是滿滿的肉鬆、油條、蛋和台式香腸，讓人看了忍不住口水直流。

    丹尼透露，這一顆飯糰要價6.5美元（約新台幣204元），他加購了油條、香腸等配料，最後結帳是10.25美元（約新台幣321元）。雖然這樣的價格在台灣人看來可能非常貴，但丹尼卻認為很便宜，而且邊吃邊點頭，露出滿足的表情，直言「義美的台式鹹飯糰，我這輩子沒吃過這個，但絕對值得一試！」丹尼也點了一杯台灣早餐店常見的大冰奶，同樣讚不絕口。

    影片曝光後吸引數萬人按讚，底下有大批台灣網友留言「吃完這個睡一整天」、「這個劑量看起來是會睡到晚上了」、「我只能說老兄這顆劑量太大，你會睡爛」、「他沒回覆留言，肯定還在睡」、「成年人根本吃不完，吃到一半就先暈死」、「歐美人不太暈碳的」、「在台灣，我們都說飯糰是『安眠藥』」、「歐美網友可能要得胰島素阻抗，才能懂我們的笑話」、「他喝大冰奶，我比較擔心他等一下會想烙賽」、「美國人體型比較高大，安眠藥的尺寸也特別大顆」。

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