基隆直排輪競速組拿名次沒獎牌 體育會坦承疏失：漏掉8人會補發

有家長今天下午在脆投訴，基隆市市長盃直排輪休閒競速溜冰錦標賽，有選手拿到名次只拿到獎狀、拿不到獎牌。（投訴家長提供）

基隆市體育界近日風波不斷，今天（10日）又傳出基隆市市長盃直排輪休閒競速溜冰錦標賽，有部分選手拿到名次只有獎狀、沒有獎牌，有參賽選手家長在脆（Threads）上投訴，更有民眾留言質疑內情不單純。基隆市體育會今天表示，行政作業與獎牌準備確實有疏失，已安排後天（12日）補發給8名選手。

基隆市立游泳池剛剛整修完工，重新啟用。不料，議員張之豪接獲學生家長陳情，4月28日舉行的「115年基隆市中小學聯合運動會游泳比賽」，在男子組200公尺自由式的比賽當中，第4水道的選手在跳水時，跳台脫落，導致選手受傷。新聞才剛落幕未久，今天又傳出直排輪賽事，有人領獎牌、有人領獎狀的罕見情事。

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基隆市市長盃直排輪休閒競速溜冰錦標賽今天在暖暖運動公園登場，賽事分為休閒組與競速組，報名對象包含幼童、國小、國中與高中學生。有家長今天在脆上投訴，有國小網站5月4日（週一）公告賽事，點入檔案發現居然已於5月2日截止報名，致電詢問承辦單位，得到回應是「沒辦法，報名就是截止」，令她質疑黑箱作業。

此外，家長表示，有部分獲獎選手雖有領到獎狀卻沒有獎牌，承辦單位回應「因為你們太晚報名了，所以你們沒有」，只能候補，明明賽事項目已定，怎會出現有些人有獎牌、有些人沒有獎牌。

前基隆市政府副發言人、基隆市體育會直排輪單項委員會主委曾冠誠今天晚間受訪表示，這次賽事在行政作業與獎牌的準備確實有疏失，會負起責任檢討與改善。委員會人員在現場發現獎牌數不足後，第一時間已向家長說明，共有競速組的8名選手未領到獎牌，已安排12日補發。

至於家長質疑報名時間為何有資訊落差，曾冠誠指出，原定5月2日截止報名，後續已延長至7日，目的是希望讓更多選手順利參賽；委員會未來也將成立臉書（Facebook）粉絲專頁，讓相關資訊與公告可以更即時、更清楚。

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