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    首頁 > 社會

    慘卡水溝！苗栗警追違規車 失控撞路樹2警受傷

    2026/05/10 22:48 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗警分局北苗派出所警車撞及路樹後失控卡在道路水溝上，受創嚴重。（民眾提供）

    苗栗警分局北苗派出所警車撞及路樹後失控卡在道路水溝上，受創嚴重。（民眾提供）

    苗栗警分局北苗派出所今晚9點在攔截1輛違規轎車，對方攔檢不停一路追逐，當追逐至苗栗市英才路時，兩車疑發生碰撞，警車疑衝撞路樹後失控卡在水溝上，車內1男1女執勤警員受傷送醫，幸無生命危險，違規的70歲吳姓老翁並未受傷，詳細事故原因，警方漏夜釐清中。

    苗栗警方初步調查，苗栗警分局北苗所執行巡邏車輛，今晚9點多在苗栗市國華路段發現吳姓老翁交通違規，警方鳴笛示警要求對方停車受檢，未料，吳翁並未停車加速逃逸，一路從國華路追至苗栗市英才路。當追至英才路往北路段時，吳翁駕車突然緊急煞車，造成與警車發生碰撞，警車失控先衝撞路樹後卡在水溝上，車頭嚴重受損，吳翁所駕轎車橫於車道上。

    警方據報隨即將警車上的王姓女警及許姓男警送醫，兩人頭部都有撕裂傷，意識清楚，幸無生命危險，吳翁則未受傷，隨即被帶回派出所釐清案情。詳細事故原因，警方將勘驗行車紀錄器了解原因。

    肇事車輛橫於路旁，苗栗警方到場調查事故原因。（民眾提供）

    肇事車輛橫於路旁，苗栗警方到場調查事故原因。（民眾提供）

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