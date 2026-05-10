梅雨鋒面週二到！「這2天」北部防雨彈 南部解渴再等等

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

把握好天氣！中央氣象署預報，明天（11日）偏東風環境下，迎風面有局部降雨，其他地區多雲到晴，週二到週五受到滯留鋒面影響，台灣各地降雨機率高，週二中部以北會先轉為有雨天氣，週三、週四雨勢最為明顯，中部以北有局部較大雨勢發生，到了週五降雨區域會移動到中南部地區，到了週末鋒面遠離，雨勢趨緩。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天偏東風環境下，迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸還是會有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴天氣，午後山區會有午後雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

「週二到週五受到一波滯留鋒面影響，這段時間台灣天氣不穩定。」曾昭誠說明，週二中部以北開始轉為有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮地區也都會有短暫陣雨或雷雨的機會，南部則是多雲、有午後雷陣雨。週三、週四雨勢最為明顯，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區都有下雨機會。週五降雨區域移動到中南部地區，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也仍會下雨。

曾昭誠指出，預估週六鋒面遠離，週末2天台灣會回到偏東風的環境，迎風面東半部地區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有午後雷陣雨。

這波鋒面是否能為中南部水庫解渴？曾昭誠解釋，這波鋒面報到台灣各地都有下雨機會，不過由於西南風強度還不是到很強，目前看起來僅週三、週四中部以北地區有較大雨勢發生，若要徹底解決旱象問題，可能需要待後面一波波鋒面報到，才能解決缺水問題。

「未來一週溫度變化不大！」曾昭誠說，明天各地白天約30度左右，南部近山區可達33度左右，週二至週末由於各地雲量較多、有下雨的機會，北部、宜蘭白天25至27度，其他地區28至30度左右，未來一週各地早晚約20至23度。

曾昭誠提醒，明天、週二兩天花東地區、綠島、蘭嶼沿海及恆春半島有長浪發生機率；另外，明天清晨台南以北地區、明天晚上到週二清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法