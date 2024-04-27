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化身股市老師報明牌！台南法警狠撈533萬 比本業還多

懲戒法院判歐員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

懲戒法院判歐員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

2024/04/27 19:19

〔記者吳政峰／台北報導〕台南地檢署一名歐姓法警（停職中）2019年起創建股市投資社群，自稱老師報明牌並開班授課，共收取533萬餘元，收入比本業還多，被人檢舉違反證券投資信託及顧問法的非法經營證券投資顧問業務罪，由南檢偵查起訴。台南地院判歐1年6月刑，緩刑3年，懲戒法院日前再判其降一級改敘，併罰款30萬元。

判決指出，2019年元月起，歐員在LINE上建立「詢問上課」社群，自稱「歐寶老師」，2020年7月又在臉書創立「人人都學得會順勢交易」社團，不時在平台上分享股票投資心得、分析大盤及個股趨勢。

歐員未經金管會許可發給證照，原不得經營證券投資顧問業務，但從2019年至2023年間，他卻藉由分享投資研究分析心得或推介建議等交易資訊，以每堂2000元至8000元招攬網友報名參加其講授的投資理財課程，並於台北租借教室開設實體或以線上課程，提供學員大盤趨勢、股票代號、買賣時點及價位等建議，到了2022年，學費漲至4000元至3萬5100元不等。

歐員又以每月定期提供證券技術分析影片、提供更佳個股推介建議及分析資訊為誘因，以每月1500元、每季4500元、每4個月6000元不等價格，招攬線上課程。學員可至YOUTUBE觀看，並不定時獲得建議。

有民眾懷疑歐員無牌，向台南市調處檢舉，經報請南檢偵辦，檢察官赫見被告竟是署內同仁，偵查後認定他共收了533萬8800元報酬，提起公訴，南院判歐1年6月，併科罰金100萬元，緩刑3年。法務部再把歐移付懲戒。

歐員雖辯稱未利用上班期間做這些事，但懲戒法院發現他確在上班時間與學員連繫，除犯證投顧法，並違反公務員服務法「不得兼職」規定，嚴重損害政府信譽。審酌其行為期間、招攬人數、不法獲利金額、坦承犯行、繳回犯罪所得，態度堪稱良好，判降一級改敘，併罰款30萬元，可上訴。

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