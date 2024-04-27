「只想玩女警」男警被申訴！高市府認定非性騷擾 法院判決出爐

高雄市政府敗訴確定。（示意圖）

2024/04/27 18:59

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名方姓女警2019年間不滿一名男警傳「一直看到胸」、「讓你上」、「我只想玩女警」等訊息，感到被冒犯，提起性騷擾申訴，經高雄市政府性騷擾防治會決議「不成立」後，她興訟要求撤銷決議。一審高雄高等行政法院發現該次會議未記載討論過程，也沒有記錄表決方法及結果，程序有問題，判決撤銷，日前獲得二審最高行政法院維持，高市府敗訴確定。

判決指出，方女向所屬分局提出性騷擾申訴，指一名男同事於2019年間，以LINE或利用共同服勤期間，對其言語性騷擾，經分局調查後認定性騷擾「成立」。男警不服，向高市府提起再申訴。

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高市府性騷擾防治會指派三名委員調查，認定男警傳送「反正躺下來差不會很多、我會不會一直只看到胸」、「想妳啊」「妳真的單身！？」、「上我個頭？讓你上！」、「我只想玩女警」、「不要太想我」、「嘴我！」、「是拉季？」等訊息，不構成性騷擾，送大會決議男警再申訴有理由，改處分「不成立」。方女不服，興訟要求撤銷該決議。

一審發現，該次會議僅記載會議名稱、會次、時間、地點、出席人員、主席致詞、案由、說明及決議結果等，卻未記載委員或主席發言內容、意見討論、相關思辨資訊，且記錄顯示主席為陳男，實則卻是一名女性；此外，也未詳實記錄表決方法及結果，難認究竟有多少人贊成或反對該決議，程序顯有瑕疵，判決撤銷。高市府不服，提起上訴。

二審指出，會議記錄未記載相關重要資訊，且主席沒有針對三位委員所做成的結論進行投票表決，亦未詢問其他委員有無意見，在無法計算有無獲得過半委員同意下，即決議性騷擾事件不成立，確違反性騷擾防治會設置要點，程序不合法，日前駁回上訴確定。

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