台中男「撿屍」賠錢卻嘴硬不認錯 法官判蹲苦窯

許男被控性侵害醉酒女，法官雖輕判1年7月，但不宣告緩刑。 （示意圖）

2024/04/27 19:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中許男參加友人生日派對，性侵害爛醉女子（撿屍），女子控訴「他挖我陰道」，許男賠償40萬元和解，卻又「嘴硬」否認乘機性交犯行，醫院檢驗卻發現被害人內褲有許男基因，台中地院雖輕判1年7月，但他否認犯行，顯示無悔意，不宣告緩刑。

判決書指出，許姓男子於去年3月10日晚間，與被害女子等人，受邀參加一位女性友人的生日派對，小芳喝得酩酊大醉，被攙扶到許男的轎車後座休息，兩人雖是第一次見面，並非男女朋友，許男卻將女子性侵害得逞，不料，女子突然驚醒，打電話請朋友來接她，哭訴被許男性侵經過，並由朋友陪同報警。

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許男於台中地方法院審理時，承認趁女子酒醉撫摸胸部，但否認乘機性交犯行，他辯稱，只用手隔著女子內褲撫摸下體（猥褻），律師辯護說，性侵害是女子單一指控，沒有其他證據，許男已經與她和解，聲明從輕量刑，給予緩刑免入獄的機會。

法官卻認為，女子事發後傳訊息給朋友，「我剛剛爆哭」、「他挖我陰道」、「我整個大崩潰」，另外，醫院驗傷採證後，檢出女子內褲有男性染色體基因，與許男型別相符，許男辯稱沒有乘機性交，僅撫摸女子之說不足採信，許男觸犯乘機性交罪。

法官認為，乘機性交罪是法定刑3年以上有期徒刑，但許男年紀尚輕，手段尚屬和平，惡性尚非重大，且已經賠償小芳40萬元，努力彌補犯行造成的損害，援用刑法第59條「情堪憫恕」減刑，判處徒刑1年7月。

至於許男與律師聲明宣告緩刑，法官認為，許男雖賠償40萬元，有彌補損害之心，犯後態度尚可，但他犯後否認犯行，辯詞避重就輕，難以認定有所悔意，不宜宣告緩刑，全案可上訴。

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