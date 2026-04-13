反擊「收錢辭立委」開撕 李貞秀控黨中央、黨團聯手施壓辭職

中配李貞秀今午出席民眾黨中評會，說明案件內容後步出黨部所在大樓。（記者陳治程攝）

民眾黨中評會今（13）決議開除不分區立委李貞秀黨籍。副主委陳宥丞稱李遭黨團具名檢舉及數百名黨員陳情，且連續性違紀傷害黨譽；對此，李於臉書發文反擊，控訴黨中央、黨團聯手以不正常管道施壓離職，強調她不要錢、不要職位，也拒絕黨的不實指控，正式與民眾黨「開撕」。

李貞秀表示，「本人不忍傷害台灣民眾黨，更不願因此事件波及所有在台努力生活的陸配族群；同時，也不願傷害一路提攜、給予機會的柯文哲前主席。基於顧全大局，本人接受中央評議委員會之除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁。」

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李指出，她在4月7日立院總質詢前遭黨主席黃國昌、秘書長周榆修、黨團主任陳智菡、黨團總召陳清龍等人，集體要求在總質詢結束後公開宣布辭去立委一職。她批評，此一情境並非黨內正常溝通機制、亦未經事前完整討論，是具高度政治壓力的單方面要求，更與中評會今日稱「自願以辭職交換利益」之說法完全相悖。

李貞秀強調，她立場始終維持「不拿一分錢、不求任何職位」的原則，在正式會議、相關訊息紀錄等內部溝通管道中，一再清楚表達「本人不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢，也不需要任何職位安排。」，對於中評會公開文件未完整呈現上述關鍵說明，致使社會大眾對事實產生誤解，她深感遺憾。

作為中華民國首位中配立委，李貞秀強調她始終心存感念，更明確表達任職一個會期後即卸任，「避免政治紛擾影響我深愛的台灣民眾黨」，落實對制度與族群的責任，因此，她選擇在此刻承擔所有政治後果以紛擾止息，但重申拒絕不實指控，堅持人格清白，「歷史終將還原真相，社會自有公評」。

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