逮到了！芬園2中大型豬場偷讓豬「吃噴」 最高恐挨罰400萬

防疫人員全身包得密不通風，做足防護進入養豬場，同步採樣檢驗，進行非洲豬瘟病毒核酸檢測，確認沒染疫才能放行。（彰化動防所提供）

查到了！彰化縣政府非洲豬瘟廚餘聯合稽查小組昨（12日）天突襲芬園鄉，查獲2場中大型養豬場涉嫌違法使用廚餘餵豬，這也是繼今年初大城鄉查獲違規後，再次有業者挑戰禁用廚餘餵豬的規定，依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》規定，業者面臨最高400萬元罰鍰。

去（2025）年10月22日，因應台中市發生非洲豬瘟疫情，農業部公告全國禁止搬運廚餘及動物性廢渣至豬場，彰化縣同步啟動禁餵政策，縣內原有34場廚餘養豬場走入歷史。沒想到，芬園鄉這兩場養豬業者心存僥倖，私下載運台中廚餘回場餵養，甚至在調配槽發現未經核准的動物下腳料，讓查緝人員傻眼。

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動防所指出，這次查獲的業者疑似趁假日凌晨，自台中載運廚餘入場，企圖規避查緝，其實業者偷偷的行動，早已被小組幹員掌握到情資，針對清運車輛行駛路徑及場區周邊進行佈點監控，昨天凌晨掌握人車進出情形，時機成熟，入場查獲明確事證。

動防所長董孟治表示，今年初在大城鄉查獲的違規豬場僅養2頭豬，就被重罰40萬元；昨天查獲的這兩場豬場規模高達2、3000頭，屬於中大型規模，裁罰金額將從40萬元起跳，最高可重罰400萬元，並取消申請轉用飼料的補助資格。

目前動防所已對這兩處豬場啟動移動管制，現場豬隻禁止運出，並要求全部改餵飼料。防疫人員也同步對場內豬隻進行採樣送檢，必須等到初驗與複驗皆為陰性、確認沒有染病風險後，才會解除管制。動防所強調，稽查行動不分假日，呼籲豬農切勿以身試法，共同守護本土養豬產業。

被查獲違規偷餵廚餘的的養豬場，場內飼養上千頭豬隻，動防所依規定啟動移動管制，禁止豬隻運送。（彰化動防所提供）

稽查人員在豬場內查獲未經核准的廚餘與動物性廢渣，涉嫌違法作為豬隻飼料使用。（彰化動防所提供）

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