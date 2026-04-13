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    桃園龍岡米干節25日登場 因應火把晚會人潮擠爆 消防演練強化安全防護

    2026/04/13 19:19 記者李容萍／桃園報導
    桃園龍岡米干節將於25日登場、因應火把晚會人潮擠爆，消防搶先演練強化安全防護。（桃園市消防局提供）

    桃園龍岡米干節將於25日登場、因應火把晚會人潮擠爆，消防搶先演練強化安全防護。（桃園市消防局提供）

    桃園最具異國魅力的「2026龍岡米干節」將於4月25日至5月2日在雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場登場。桃園市消防局第四大隊為確保活動期間大量人潮及表演團隊安全，提前進行現場勘查、勤務部署及搶救演練，全力強化整體安全防護，以期活動順利進行。

    今年活動延續「水花火舞」主題，辦理具代表性的「潑水節」及「火把節」兩大盛典，壓軸登場的火把晚會更為活動帶來高潮，為避免人潮擠爆的活動發生意外，同時強化消防單位在特定節慶活動中的搶救應變能力，消防局第四大隊平鎮分隊於今（13）日在平鎮區忠貞新村文化園區辦理相關演練，並結合龍岡消防分隊及根深企業等單位共同參與。

    演練場域涵蓋主舞台、篝火區、周邊攤位及異域故事館，現場模擬篝火過程中意外引燃主舞台，並波及周邊攤販及異域故事館等處所。狀況發生時，現場工作人員立即通報119，同步進行初期滅火及人群疏散，現場駐守消防人員獲報，迅速部署水線進行滅火作業，同時協助引導民眾撤離至安全區域，其餘支援單位負責異域故事館及周邊設施防護。

    平鎮分隊長黃嘉男表示，龍岡米干節每年都吸引大量人潮，現場設有篝火、舞台表演及火源設施，稍有不慎即可能引發災害。透過此次兵棋推演與實兵演練，不僅能檢視應變流程，更可強化通報、疏散及現場指揮調度能力，提升第一線人員面對突發狀況的應變效能。

    桃園龍岡米干節將於25日登場、因應火把晚會人潮擠爆，消防搶先演練強化安全防護。（桃園市消防局提供）

    桃園龍岡米干節將於25日登場、因應火把晚會人潮擠爆，消防搶先演練強化安全防護。（桃園市消防局提供）

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