日本京都男童失蹤近3週 警方搜山「尋獲兒童遺體」身分待確認

住在日本京都府的11歲男童安達結希，今年3月底在上學途中突然人間蒸發，引發日本社會關注。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

住在日本京都府的11歲男童安達結希，上月底在上學途中突然失蹤，警方獲報後隨即投入大量人力搜索，也未能立即找到其下落，消息引發日本全國關注。安達結希離奇失蹤近3個星期後，警方今（13）日晚間宣布，在京都南丹市山區尋獲一具疑似孩童的遺體，已進行DNA鑑定確認身分。

綜合日媒報導，安達結希在今年3月23日上午，由父親開車送至京都南丹市園部小學參加畢業典禮，但他卻在距離學校200公尺處下車後，沒有立即進入校內，並自此下落不明。他的家人與校方在事發當天報警求助，警方迅速對學校周邊進行搜索，未料不僅監視器沒有拍到其身影，更未找到任何目擊證人，導致搜救工作陷入困難。

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安達結希失蹤6天後，家屬在距離小學3公里的山區，發現他失蹤時攜帶的黃色書包，然而該區域早在24日、25日與28日被搜索多次，先前從未有搜救人員看到它，對於它不自然地出現，讓警方與當地居民感到不安，因此警方鎖定該區域、封鎖現場加強搜尋，並在昨（12）日下午，發現一雙疑似安達結希失蹤前穿的鞋子。

日本當地時間今日晚間6點45分（台灣時間下午5點45分），警方在山區發現一具年幼的兒童屍體，相關調查人員正在確認其身分。另據日媒報導，安達結希的24歲父親並非親生，而是他32歲的親生母親再婚對象，因此有不少日本民眾質疑這名繼父可能涉案，不過警方尚未對這起案情進行詳細回應。

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