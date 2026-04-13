震撼！彰化綠營黃厚綿驚傳腦出血 聲明退選福興鄉長

民進黨福興鄉長參選人黃厚綿驚傳腦出血，今天發聲明退選，震驚地方。（黃厚綿提供）

震撼！實力堅強的民進黨彰化縣福興鄉長參選人黃厚綿，今天（13日）下午突然在臉書發文宣布退出鄉長選舉。他指出，近期因身體出現狀況，經醫師評估後，確認曾有腦部出血，目前狀況雖然已相對穩定，但仍需持續治療、休養與觀察。經過思考，他決定退出福興鄉長選舉。

此事震驚地方政壇，民進黨縣黨部主委楊富鈞則表示，退選有一定程序，但由於未收到他的資料或聲明，因此無法表示意見。

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黃厚綿在臉書發表聲明指出，一路走來一直抱持著為福興打拚的心，也全力投入每一項服務與規劃。但他也很清楚，身體是最基本的條件，若沒有穩定的狀態去承擔責任，勉強撐下去，反而是對鄉親的不負責任。所以，他選擇先把身體顧好，這也是對自己、對大家負責的決定。同時向大家報告，目前他仍是福興鄉鄉民代表，任期到今年12月底，在身體允許的情況下，還是會把代表的工作繼續做好，服務鄉親不會停。這個決定真的不容易，但他會好好面對。

民進黨彰化縣黨部今年1月進行福興鄉長提名的電話民調，公布由曾任村長、現任鄉代表的黃厚綿勝出，不料今天突然傳出他因身體因素發聲明退選，震驚地方。網友為他加油打氣說，服務有很多方式，但是身體最重要。

至於國民黨已表態參選的有縣議員黃俊源、前鄉長陳文福，2人實力都很堅強，地方研判可能要進行民調決勝負。

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