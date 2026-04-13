王牌出手？切斷另1條能源運輸要道 伊朗暗示將封鎖曼德海峽

美國和伊朗的談判破裂，促使美國準備封鎖荷姆茲海峽。伊朗暗示，可能封鎖曼德海峽進行反制。（取自Visioner X帳號）

美國和伊朗在巴基斯坦的談判失敗，美國總統川普宣布1項反制措施，將封鎖荷姆茲海峽。美軍中央司令部宣布，美軍將從美東時間13日上午10時（台灣時間晚間10時）開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。此舉促使伊朗暗示，可能封鎖曼德海峽（Bab al-Mandeb），這是中東地區另1條重要能源運輸水道。

《伊朗國家廣播電視台》（IRIB）12日在X平台發布1條簡訊：「伊朗要被海上封鎖了嗎？曼德海峽即將關閉?!」伊朗最高領袖的高級顧問韋拉亞提（Ali Akbar Velayati）12日也在X上寫道：「抵抗軸心聯合指揮部將曼德海峽視為荷姆茲海峽。如果白宮重蹈覆轍，犯下如此愚蠢的錯誤，它很快就會意識到，只需1個舉動就能阻斷全球能源和貿易流動。」

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伊朗國會議長加利巴夫4月初也暗示，有可能進一步封鎖曼德海峽，他問道：「世界上有多少比例的石油、液化天然氣、小麥、大米和化肥運輸要經過曼德海峽？哪些國家和公司通過該海峽的貨物運輸量最大？」

曼德海峽與埃及蘇伊士運河相連，是連接紅海和印度洋的重要海上通道，它承擔著全球約12%的石油運輸量，是連接亞洲和歐洲的重要貿易路線。值得注意的是，自荷姆茲海峽被伊朗封鎖以來，沙烏地阿拉伯一直利用曼德海峽作為替代路線，每天透過管道向紅海沿岸的揚布港（Yanbu）輸送數百萬桶原油。

然而，外界也擔憂紅海本身也面臨來自葉門胡塞武裝組織（Houthi Movement，又名青年運動）的風險。如果伊朗利用胡塞武裝來擾亂曼德海峽的航運，以此作為對美國反封鎖策略的反制措施，全球能源市場可能會面臨更大的壓力。

美國和平研究所（USIP）中東問題專家雅庫比安（Mona Yacoubian）對《福斯新聞》指出：「如果美國封鎖荷姆茲海峽，伊朗很可能會採取逐步升級的策略，阻止其他波斯灣國家的出口。這可能表現為對地區能源基礎設施發動更多襲擊，或者透過胡塞武裝切斷曼德海峽。這樣的封鎖將切斷沙烏地阿拉伯主要的替代出口路線。」

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