中國要求放棄承認台灣 帛琉總統強調：自主選擇友邦

對於中國要求放棄承認台灣，帛琉總統受訪強調自主選擇友邦

帛琉總統惠恕仁今天告訴法新社，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認，但帛琉不接受他人決定其友邦。他並提到，全球石油危機對帛琉百姓造成巨大衝擊。

法新社報導，惠恕仁（Surangel Whipps Jr）表示：「中國非常直接地說，我們必須譴責台灣。」「我們已經說過，『我們沒有敵人，但沒人能告訴我們，誰是我們的朋友』。」

請繼續往下閱讀...

惠恕仁還說：「他們（中國）來聯繫，他們有意見。我瞭解他們的立場，我們也已經非常明確地表達我方立場。」他並強調：「我們這些支持台灣的人，跟那些支持中國的人擁有相同的權利，我們應該受到平等對待。」

另外，惠恕仁今天在紐西蘭大城奧克蘭（Auckland）訪問期間接受法新社專訪時也提到，中東戰爭引發的油價飆升，對太平洋島國帛琉的人民造成「巨大衝擊」。

他說，帛琉7成電力來自柴油發電，而柴油價格已經翻倍，影響範圍擴及整個經濟，當然也包括民眾和他們的生計。惠恕仁告訴法新社：「汽油價格沒翻倍，但至少上漲5成。對於必須通勤的人來說，這是個沉重的負擔。」

帛琉也被認為極度易受氣候變遷導致的海平面上升威脅。惠恕仁坦言，帛琉部分環礁可能在未來幾年內消失。

土耳其今年11月將舉行聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），帛琉將在9月初第55屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領袖會議期間，先舉辦一場氣候特別活動。

惠恕仁告訴法新社，許多國家很難體會氣候變遷對像帛琉這樣的國家構成多大威脅，並形容他們現在的情況就像是「慢慢死去」，「眼睜睜看著島嶼消失」。他說：「帛琉有座島嶼，如今面積只剩我1980年第一次去時的1/3。」

「我們正在失去土地，而那正是我們文化的根源。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法