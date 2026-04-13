李貞秀索要「特定金額」才願辭立委 陳宥丞：踩到無法接受的底線

民眾黨中評會副主委陳宥丞今（13）於中央黨部前公開說明李貞秀違紀案裁處結論。（記者廖振輝攝）

民眾黨立委李貞秀違紀案件持續延燒，黨中央今（13）午召開中評會討論最終裁處，經三個半小時討論，中評會7位委員全票「無異議」通過開除李黨籍，也宣告她失去不分區立委身分；中評會副主委陳宥丞指出，李知曉她要保護民眾黨、柯文哲，但在調查期間仍堅持要求辭職有「對價」、直言她文化上「水土不服」，踩到黨內無法接受的底線。

民眾黨中評會稍早宣布，李貞秀違紀案經黨團總召陳清龍具名檢舉並移送調查後，確認李諸多言論、行徑嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧，且「連續性違紀」，更無視國家公職及支持者之託付，7日會議上明確要求收獲特定金額補償，作為「辭任不分區立委」之對價，嚴重毀損國家公職、政治倫理並違反黨紀，故依「紀律評議裁決準則」、7位委員一致決議即日起除籍。

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對此，陳宥丞會後接受媒體聯訪表示，李貞秀認為她並不會做出傷害民眾黨的事情，也知道她必須保護柯文哲，更知道有了民眾黨才有她；但陳個人認為，李在對談過程中可能出於個人主觀情緒，認為這樣的「委屈」要有對價性，要有人對她的辭職負責，因而提出爭取有人應對她辭職付出相對應的代價，「並不是針對本黨，也不是針對柯文哲，而是她認為」。

陳宥丞直言，身為民眾黨的不分區立委，身為台灣的公職，他相信這件事情，可能是她的文化上面的「水土不服」，或者她對立委職權的不了解，強調這件事情不管是在任何政黨「都不可能接受」，也是民眾黨沒有辦法接受的底線。

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