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    首頁 > 政治

    民眾黨開鍘李貞秀、不分區立委誰來接？這人遞補機率大

    2026/04/13 19:08 記者陳治程／台北報導
    國立成大法律系教授許忠信可望依法遞補當選取代李貞秀，成為民眾黨立法院黨團新科不分區立委。（取自許忠信官方粉專）

    國立成大法律系教授許忠信可望依法遞補當選取代李貞秀，成為民眾黨立法院黨團新科不分區立委。（取自許忠信官方粉專）

    民眾黨中配立委李貞秀就職2個月來爭議不斷，除未放棄中國籍，其個人直播失言、檢舉高虹安助理費風波更引發黨員、黨公職眾怨，並遭具名檢舉、移送黨中評會調查，而中評會今一致決議開除李黨籍，不分區立委席次「缺一」，中央委員會也將依法進行後續作業。根據民眾黨不分區立委名單，成大教授許忠信可望依序遞補當選。

    民眾黨中評會稍早宣布，李貞秀違紀案經黨團總召陳清龍具名檢舉並移送調查後，李確認在諸多言論、行徑嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧，且「連續性違紀」，更無視國家公職及支持者之託付，7日會議上明確要求收獲特定金額補償，作為「辭任不分區立委」之對價，嚴重毀損國家公職、政治倫理並違反黨紀，故依「紀律評議裁決準則」、7位委員一致決議即日起除籍。

    對此，民眾黨發言人張彤表示，依據黨中評會決議，李貞秀委員開除黨籍的決議是「即日起就生效」，因此，李已非民眾黨黨員；而中央委員會將進行立委職務相關的後續作業。

    立法院民眾黨黨團現有7位不分區立委，除因故續留的陳昭姿、2年任期尚未屆滿的劉書彬，另有王安祥、洪毓祥、陳清龍、邱慧洳、蔡春綢5人；根據「憲法增修條文」第四條規定，各政黨當選的國會立委中，「婦女席次不得低於二分之一」，而民眾黨現任男性立委3位、女性立委4位，符合上述規範。

    另據民眾黨2023年底所提之34人不分區立委名單，排在第15順位李貞秀後的第16位為國立成功大學法律系教授許忠信，由於民眾黨團符合「憲法」婦女保障席次規範，且不分區立委須依序遞補，故許後續可望依法遞補當選，成為民眾黨新任不分區立委。

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