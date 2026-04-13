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    首頁 > 政治

    民眾黨開除李貞秀黨籍 「連續性違紀」掰了不分區立委

    2026/04/13 17:11 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀，今經中評會決議，即刻起開除黨籍。（記者廖振輝攝）

    民眾黨中配立委李貞秀，今經中評會決議，即刻起開除黨籍。（記者廖振輝攝）

    今年2月上任民眾黨不分區立委的中配李貞秀，上任2個月來接連身陷中國國籍爭議、直播失言及檢舉高虹安風波，引發黨內眾怨，對此，民眾黨中央今（13）召開中評會就李案進行討論及裁處。經3個半小時討論，中評會宣布「即刻起」開除李貞秀黨籍，而失去黨籍也意味著李將失去不分區立委席次。

    民眾黨表示，針對台灣民眾黨黨員李貞秀所涉違紀乙案，依據全台數百名黨員具名檢舉，中央委員會移請該會處置、且經由該黨立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證提交本會調查，今日中央評議委員會，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。

    民眾黨指出，該黨立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證提交該會調查，該會邀請陳清龍總召及李貞秀委員到會說明會議現況與後續事證，經查受處分人李貞秀違紀事實如下：

    ㄧ、諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧。

    二、連續性違紀。

    三、視國家公職與支持者之託付於無物：受處分人於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理。

    四、嚴重違反黨紀與政治倫理：經陳清龍總召規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。

    根據中央評議委員會評議，民眾黨認為李貞秀持續性違紀已重創該黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，此行為已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則，更愧對支持者對該黨之託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。

    該案事證明確，依民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條：本黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下之處分、以及第三十六條：黨員之其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中央評議委員會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過。今日民眾黨中央評議委員會一致決議黨員李貞秀予以除名處分，即日起生效。

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